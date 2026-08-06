アヤックスはノア・アデデジ＝スターンベルフの獲得を急ぐことを検討している。移籍ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリによれば、KRCヘンクに所属する21歳のウインガーは、パリ・サンジェルマンが強い関心を示しているミカ・ゴッツの後継候補として再び浮上している。

アデデジ＝スターンベルフは当初、クラブ・ブルージュ行きが有力視されていたが、ベルギーの強豪クラブはすでに別のサイドアタッカーを選んだ。 ブラウ・ズワルトはRCDマジョルカとヤン・ヴィルヒリの獲得で合意に達しており、そのためヘンクのこの選手を巡る争いから撤退する。

クラブ・ブルージュは20歳のスペイン人に対し、約1200万ユーロを支払うとみられている。ヴィルヒリはメディカルチェックのためベルギーへ向かい、その後ヤン・ブレイデル・スタディオンで2030年半ばまでの契約にサインできる見込みだ。

その展開によって、アヤックスにとってはアデデジ＝スターンベルフ獲得に動く道がより開かれた。「注視すべき一人だ」とタヴォリエリは記し、以前からこの快速ベルギー人に結びつけられてきたアムステルダムのクラブの関心に言及している。

ヘンクはアデデジ＝スターンベルフに対して約1000万ユーロを求めているとされる。このベルギー人は昨季、公式戦37試合に出場し、1得点3アシストを記録した。

アデデジ＝スターンベルフは左でも右でもプレー可能だ。そのため、ゴッツが実際にパリへ移籍した場合にアヤックスが求めるアタッカーのプロフィールに合致している。

PSGはデ・テレグラーフによると、ゴッツに対して5000万～5500万ユーロの増額オファーを準備している。最初の4000万ユーロに加えてボーナス500万ユーロの提示は、アヤックスによってきっぱりと拒否された。

アヤックスは約6000万～6500万ユーロの移籍金を狙っているという。交渉で最大限の条件を引き出すため、アムステルダムのクラブはポルトガルの大物代理人ジョルジュ・メンデスの助力を得ている。

ゴッツ個人はすでにPSGと2031年半ばまたは2032年半ばまでの契約で合意しているという。アデデジ＝スターンベルフに加え、後任候補としてノア・ラングの名前も挙がっているが、ナポリのアタッカーは約2500万ユーロという値札が付いており、はるかに高額だ。