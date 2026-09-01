アヤックス、ドイツ代表通算28試合出場の経験豊富な選手の獲得がほぼ決定へ

アヤックスは移籍期間終了間際の数日間で、なお2つのポジションの補強を望んでいる。Algemeen Dagbladによれば、守備陣の最有力候補はASモナコのティロ・ケーラーで、アムステルダムのクラブはサンダーランド所属FWシモン・アディングラの獲得にも近づいているという。Foot Mercatoは月曜朝、アヤックスがケーラーのレンタル加入で合意に近づいており、200万ユーロのレンタル料で獲得可能だと付け加えている。

29歳のケーラーは現在ASモナコと契約しているが、今季最初のリーグ戦ではベンチに甘んじていた。アヤックスは、ドイツ代表として28試合に出場しているこの選手のレンタル移籍について、フランスのクラブと前向きな話し合いを進めている。

フランスでは、Foot MercatoがアヤックスはASモナコとのレンタル契約に近づいていると報じている。アムステルダムのクラブは、買い取りオプションなしの1年レンタルでケーラーを獲得するため、200万ユーロを支払う。

ミチェル・サンチェス監督は、とりわけセンターバックの位置で追加の選択肢を求めている。スペイン人指揮官の手元には現在、右利きのセンターバックが19歳のアーロン・ボウマンしかいない。

ケーラーはセンターバックでも右サイドバックでもプレー可能で、さらに十分な経験も備えている。ドイツ人DFはVfBシュトゥットガルトとシャルケ04の下部組織で育ち、その後パリ・サンジェルマンへの移籍を勝ち取った。

2022年にケーラーはウェストハム・ユナイテッドへ移籍し、その2年後にまずレンタルでモナコへ加わった。その後、フランスのクラブが完全移籍で買い取っている。ケーラーはキャリアを通じてドイツ代表でも28試合に出場した。

アヤックスはケーラーに加え、シモン・アディングラの獲得にも力を入れている。24歳のサンダーランド所属ウインガーは一時的にアムステルダムへ加わり、ミカ・ゴッツがパリ・サンジェルマンへ移籍したことで生じた左サイドの穴を埋めることが期待されている。

イングランドのメディアは月曜夜の時点で、アディングラのレンタル移籍はすでに完全決着したと報じていた。アヤックスはオランダ代表のノア・ラングにも関心を示していたが、このウイングアタッカーはアムステルダムのクラブにとって金銭的に実現不可能だった。

アディングラはこの半年間、サンダーランドからのレンタルでモナコでもプレーしていた。コートジボワール代表の同選手は昨年、2500万ユーロでブライトン＆ホーヴ・アルビオンからイングランドのクラブへ移籍しており、かつてのアヤックス所属モハメド・クドゥスと同様、ライト・トゥ・ドリーム・アカデミーとFCノアシェランを経てヨーロッパへ渡った。