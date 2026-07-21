「アヤックス、テル・ステゲンへの忍耐が尽きる」

マルク＝アンドレ・テル・ステゲンがアヤックスへレンタル移籍するかどうかは不透明だ。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は火曜日、アヤックスがドイツ人GKを無限に待てず、バルセロナとのレンタル契約が破談になる可能性があると報じた。

レンタル移籍とアヤックスが負担する一部年俸についてはすでに合意しているが、税務上の詳細がネックとなり交渉は停滞している。

バルセロナは「解決はテル・ステゲン側次第」と強調し、依然として合意できると楽観視している。

一方、アヤックスにはその自信はない。アムステルダムのクラブは、遅延の理由について説明を受けていない。アヤックスは具体的な期限を設けてはいないが、テル・ステゲンの署名を際限なく待つつもりもない。その一方で、バルセロナとの取引が破談になる可能性も想定されている。

ミチェル監督は木曜のカンファレンスリーグ第2予選ヴォイヴォディナ戦での起用を想定しておらず、チームへの適応時間とメディカルチェックの都合から登録も見送った。

テル・ステーゲンは慎重姿勢を崩さず、バルセロナの施設でコンディションを維持している。

アヤックスは買い取りオプションなしの1年レンタルを希望しており、契約が成立すれば来夏にバルセロナへ復帰する予定だ。