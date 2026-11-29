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フェイエノールトとのデ・クラシケルに臨むアヤックスの先発メンバーが発表された。ミチェル・サンチェス監督はFCトゥーンとのカンファレンスリーグの試合（4-0）から複数の選手を入れ替えた。デ・カイプでの一戦は日曜午後2時30分に始まり、ESPN 1で生中継される。

ミチェル監督はデ・クラシケルを見据え、木曜夜には複数の主力を休ませた。スペイン人指揮官はADOデン・ハーグとのエールディビジの試合から9人を入れ替えたが、チームはそれでもスイスのチームを難なく下した。

アヤックスにとって最大の痛手はマルク・テア・シュテーゲンの欠場だ。信頼の厚いドイツ人GKはコンディションが整わず、アムステルダムに残った。ゴールはマールテン・パエスが守る。

ティロ・ケーラー、ディエス・ヤンセ、デイリー・ブリントに代わり、ルーカス・ローザ、アーロン・バウマン、ユーリ・バースが入る。オーウェン・ワインダルは先発の座を維持した唯一のDFで、左サイドではアニス・ハジ・ムーサとの興味深い対決が待つ。

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ミチェル監督は中盤にも複数の変更を加えた。中盤のバランスを担うソフィアン・アムラバトはベンチに座り、イヴ・ビスマが先発する。マリ人のビスマは木曜夜の試合に出場する資格がなかったため、休養を取った状態でロッテルダムの一戦に臨む。

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木曜のFCトゥーン戦で負傷から復帰したユリアン・ブラントは、キャプテンのデイヴィ・クラーセンとともに中盤を構成する。

アヤックスの前線は総入れ替えとなる。オリバー・エドバルセン、マルコス・レオナルド、アブデラ・ウアザンがそろって先発を外れ、トル・アロコダレとオスカル・グルークが先発に復帰する。

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右サイドではスティーヴン・ベルフハイスが先発する。ミチェル監督は木曜に見事なゴールを決めた経験豊富な右ウイングを起用。FCトゥーン戦でラヤン・ブニダが2得点を挙げたものの、ベルフハイスを選んだ。

アヤックスはエールディビジ2位で、5位フェイエノールトとの対戦に臨む。デ・カイプでの主審はアラード・リントハウトが務め、イェルーン・マンスホットがVARを担当する。

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アヤックスの先発メンバー：パエス；ローザ、バウマン、バース、ワインダル；ビスマ、ブラント、クラーセン；ベルフハイス、トル、グルーク。