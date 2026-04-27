「アヤックス、セバロスに続き再びレアル・マドリードの選手に関心を示す」

アヤックスがレアル・マドリードの19歳右SBヘスス・フォルテアに興味を示している。移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏が伝えた。フォルテアは現在、レアル・マドリード・カスティーリャでプレーしている。

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは補強候補の調査に奔走しており、古巣バルセロナの下部チームも視察していた。

同氏によると、アヤックスはすでにフォルテアにも接触済み。この右SBは今季3部カスティージャでリーグ15試合に出場し、UEFAユースリーグでも経験を積んだ。

トップチームデビューはしていないが、ベンチ入りは経験している。移籍市場価値はTransfermarkt推定で300万ユーロ。

しかし、興味を示しているのはアヤックスだけではない。レバークーゼン、スポルティング、コモも問い合わせを行っており、獲得競争は激しくなりそうだ。

さらにアヤックスは、レアル・マドリードのダニ・セバロス獲得に向けてクラブ側と交渉中と伝えられる。今季限りでの退団が予想される同MFは、214試合出場経験を持つ。

レアル・マドリードで214試合に出場したセバロスは現在負傷中。29歳MFは2027年半ばまで契約があり、市場価値は800万ユーロとされている。