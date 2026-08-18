レオン・ベイリーがアヤックスに売り込まれたと、デ・テレグラーフが火曜夜に伝えている。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフはこれを検討しており、左ウイングのポジションに向けて複数の選択肢を残している。ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍後、その補強探しが始まった。

ベイリー自身はアヤックスでの新たな挑戦に前向きだという。ジャマイカ出身のアタッカーはアストン・ビラとまだ1年契約を残しており、イングランドの情報筋によれば、クラブは900万〜1000万ユーロの移籍金で放出に応じるようだ。

アヤックスは2016年、29歳のベイリー獲得に具体的に動いていた。しかし、この快速ウイングはその1年後、約1700万ユーロでレバークーゼンへ移籍した。

ベイリーは2021年、3200万ユーロでアストン・ビラに加入した。アヤックス行きと結びつけられているこのアタッカーは、昨季に数カ月間、ASローマでレンタルとしてプレーしていた。

右利きのベイリーはそのためバーミンガムでなお1年契約を残しており、アストン・ビラにとっては今売却することにうまみがある。Transfermarktはベイリーの現在の市場価値を1400万ユーロと見積もっている。

報道によれば、ハル・シティもベイリー獲得に動いているという。ベイリーは欧州スーパーカップのパリ・サンジェルマン戦でアストン・ビラのメンバーから外れていた。ウナイ・エメリには来季、彼の居場所がないようだ。

アヤックスは以前、ノア・ラングをオランダへ呼び戻そうとしていた。しかし、オランダ代表の同選手はナポリからガラタサライへ完全移籍する可能性が高いようだ。