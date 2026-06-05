「アヤックス、ゴッツを低額移籍」

バイエルン・ミュンヘンはイスマエル・サイバリを最優先で獲得したいが、PSVは容易に放出しない構えだ。ドイツ紙『BILD』のクリスチャン・ファルク記者によると、PSVの要求移籍金はバイエルンの提示額を大幅に上回っている。

ファルク氏は自身のYouTubeチャンネルで「バイエルン・ミュンヘンが4800万ユーロのオファーを出したと聞いた」と語り、交渉が進んでいると明かした。

だがPSVは不足だと判断。バイエルンが以前、ニューカッスルからバルセロナへ移籍したゴードンに提示する予定だった額の方がずっと高かったと把握している。

「バイエルンはゴードンに約6000万ユーロを支払うつもりだった」とファルクは明かす。「だからPSVは『その額が出るならサイバリにも同額を出せ』と言っている」。選手本人とは大筋で合意済みという。

ただし、両クラブの合意には至っておらず、移籍金交渉とメディカルチェックの日程調整が残っている。

サイバリの移籍が不調に終わった場合、アヤックスのミカ・ゴッツが代替候補として浮上する。

「ゴッツはバイエルンのプランBだ」とファルク氏。彼は好シーズンを送ったもののサイバリほど評価されておらず、移籍金は約3500万ユーロと安価だという。

PSVとバイエルンがサイバリで合意すれば、アイントホーフェンの移籍金記録は更新される。現記録は4200万ユーロ＋700万ユーロのボーナスでリヴァプールへ移ったコディ・ガクポだ。