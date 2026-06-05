バイエルン・ミュンヘンはイスマエル・サイバリを最優先で獲得したいが、PSVは容易に放出しない構えだ。BILDのクリスチャン・ファルク記者によると、PSVの希望移籍金はバイエルンの提示額を大幅に上回る。この事態はアヤックスにも影響する可能性がある。バイエルンはミカ・ゴッツを安価な代替候補と見なしているからだ。

ファルク氏は自身のYouTubeチャンネルで「バイエルンは既に4800万ユーロを提示した」と明かし、交渉が進んでいると伝えた。

PSVはこの額では不足だと判断。バイエルンが以前、ニューカッスルからバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンに提示した額の方が高かったと認識している。

「バイエルンはゴードンに約6000万ユーロを支払うつもりだった」とファルクは明かし、「だからPSVは『あの金額が出るならサイバリにも同額を要求する』と言っている」と続けた。選手本人とは大筋で合意済みという。

ただし、両クラブの合意には至っておらず、移籍金交渉やメディカルチェックの日程調整が残っている。

サイバリの移籍が成立しなければ、アヤックスにも影響が及ぶ。バイエルンは代替案としてミカ・ゴッツもリストに挙げているが、現時点では第2候補だ。

ゴッツは代替候補で、評価はサイバリより低く移籍金は約3500万ユーロとみられる。

PSVとバイエルンがサイバリで合意すれば、アイントホーフェンの移籍金記録は更新される。現記録は4200万ユーロ＋700万ユーロのボーナスでリヴァプールへ移籍したコディ・ガクポだ。