アヤックス、ゴッツの後釜として36試合出場の代表経験者に白羽の矢　1200万ユーロを提示

アヤックスがブライアン・ロドリゲスの獲得に向け、アメリカに1200万ユーロのオファーを提示したと、メキシコ人記者セサル・ルイス・メルロが伝えている。このニュースは『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイも認めている。

「彼には1000万ユーロ超の金額が必要で、獲得は簡単ではない。アヤックスはミカ・ホツのポジションに向けて、まだ4人か5人の候補をリストアップしている。彼はそのリストのかなり上位にいる」と、フェルウェイは『Kick-off』で語った。

この南米出身記者によれば、オファーは現在クラブ内で検討されているという。金額はボーナス込みで1200万ユーロとされる。

ブライアン・ロドリゲスはウルグアイ出身の26歳の左ウイング。2022年からメキシコのアメリカでプレーしており、同クラブは当時、LAFCから600万ユーロで彼を獲得した。

ロドリゲスはこのメキシコのクラブで公式戦通算152試合に出場。その中で42ゴールを決め、28アシストを記録している。

ウルグアイ代表ではこれまで36試合に出場。南米の同国代表では4得点を挙げている。また、2026年ワールドカップにも帯同した。3試合で途中出場したが、ゴールはなかった。

インスタグラムでは、彼の最新投稿にアメリカのチームメートたちから大量のコメントが寄せられている。彼らはどうかクラブに残ってほしいと求めている。イシアス・ビオランテは「もうすでに君が恋しい」とまでコメントしている。