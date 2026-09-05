メノ・ヘーレンは、アヤックスのテクニカルディレクターであるジョルディ・クライフが主に自分自身の方針で動いているという見方に同意していない。ゼネラルディレクターは『デ・テレグラーフ』のインタビューでそうしたイメージを明確に否定し、むしろクライフをチームプレーヤーだと評している。

これによりヘーレンは、『ヘット・パロール』が7月上旬に掲載した、クライフの仕事の進め方に関する痛烈な記事に間接的に反応した。その記事では、このテクニカルディレクターは既存の組織から大部分で距離を置き、主に自らの側近たちと仕事をしている孤高の存在として描かれていた。クラブの10人の（元）職員が同紙に対し、自分たちが蚊帳の外に置かれていたと訴えていた。

ヘーレンによれば、それは自身が日々目にしていることとは一致しないという。「私はそうしたイメージに同意できない」と彼は語る。「ジョルディはむしろチームプレーヤーだ。この数カ月、私は彼とほぼ毎日、さまざまなことについて話してきた」

ヘーレンは、クライフがアヤックス内のさまざまな人々と密接に連携していると強調する。「ジョルディは、当クラブの財務ディレクターであるシャシ・バブーラム・パンダイとも多く協議している。そして、テクニカルマネジャーとして成長しているダニエル・デ・リデルとシーム・デ・ヨングもそこに関与させている」

また、テクニカルスタッフや監査役会ともクライフは頻繁に連絡を取っているという。「ジョルディは監督や、スタッフ内のほかの人々、そしてフットボール担当のコミッショナーとも多く意見交換している」とヘーレンは述べ、クライフが主に独力で動いているという見方から距離を置いた。

この夏の多くの新戦力加入により、2023年にテクニカルディレクターとして12人の選手をアムステルダムに連れてきたものの、そのほぼ全員が失敗に終わったスベン・ミスリンタートとの比較も生まれた。ヘーレンは、その比較は当てはまらないと考えている。「ミスリンタート時代は、外部も交えて広範に評価された。その結果の一つとして、組織内のフットボール面の軸が整っていなかったことが明らかになった。それには対処した」

ヘーレンによれば、それ以降は移籍プロセスも変わったという。「移籍プロセス全体も見直され、改善された。ミスリンタート時代、私は商業ディレクターとして別の責任を担っていたかもしれないが、それでも自分に責任があると感じていた」