アヤックス、カンファレンスリーグで非常に情熱的な監督率いる「外国人部隊」と対戦

アヤックスは今週、欧州第3の大会であるカンファレンスリーグのリーグフェーズを再開し、第3節でデンマークのFCミッティランと対戦する。アタランタに2-0で勝利して自信を深め、フリーデンローテライ・エールディヴィジでも上位争いを続けるアムステルダムのクラブにとって、比較的なじみの薄いデンマーク・スーペルリーガ首位チームはどんな相手なのか。 Voetbalzoneが、木曜日にオランダからの来訪者を迎えるチームに迫る。

ミッティランの欧州での戦いは、かなり期待外れのスタートとなった。アルバニアのエグナティア戦では勝ち点1を得るにとどまり（1-1）、先日もベルギーのシント＝トロイデンがMCHアレナから1-2の勝利を持ち帰った。カンファレンスリーグでの初勝利は、まだお預けだ。一方、スーペルリーガでは状況がまったく異なる。マイク・トゥルベルグ監督率いるチームは、12試合で勝ち点31を積み、デンマークリーグの首位を快走している。国内ではここまで9勝を記録。優勝の大本命であるFCコペンハーゲンは、首位を勝ち点5差で追っている。

多くの戦力を失う

ミッティランがこれほど好調なのは、小さな奇跡と言ってもいい。昨夏にはFWフランクリーノとウインガーのアラル・シムシルを手放し、2人は移籍金3500万ユーロでトラブゾンスポルに売却された。これにより、デンマークの強豪は30得点以上と数多くのアシストを失った。さらに、センターバックのイ・ハンボムをクラブ・ブルッヘへ900万ユーロで、得点力のあるMFヴァルデマル・ビスコフをAZへ600万ユーロで売却し、収入を得た。また、右ウイングのダリオ・オソリオはクリスタル・パレスへ期限付き移籍。同クラブは来年、このチリ人ウインガーを3200万ユーロで完全移籍によりイングランドへ迎えることができる。

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主力選手たちの退団を補うため、ミッティランは移籍市場で動かざるを得なかった。元アヤックスDFラスムス・クリステンセンをフランクフルトから600万ユーロで獲得し、ロサンゼルスFCに所属していたベネズエラ代表のウイングFWダビド・マルティネスの獲得には700万ユーロ超を用意した。MFシェル・ヴェッチェンはドルトムントからデンマークリーグ首位チームに移り、ノルディン・バッカーもscヘーレンフェーンを離れてミッティランでの挑戦を選んだ。攻撃陣には、フレデリシアでの成功を経て復帰したフライデー・エティムと、レギア・ワルシャワから期限付き移籍で加入したミレタ・ライコビッチが加わった。

情熱的な指揮官

ミッティランの好調には、野心的なトゥルベルグ監督の手腕も一役買っている。ファールム出身でまだ40歳の指揮官は、選手としては控えめなキャリアを歩み、2011年にドイツのロートヴァイス・オーバーハウゼンで現役生活を終えた。元FWはほどなく指導者の道に進み、2019年にドルトムントに加入。セカンドチームとU-19チームを指導し、2025年初めにはブンデスリーガとチャンピオンズリーグを戦うトップチームの暫定監督も短期間務めた。2024-25シーズンの終わりにはドルトムントで再び以前の立場に戻り、その数カ月後にミッティランの経営陣から監督に任命された。

トゥルベルグ監督の下、ミッティランは昨季、長くデンマークのリーグ優勝争いに加わった。しかし、タイトルを手にしたのはオーフスGFだった。一方、国内カップ戦は若き指揮官のチームが制した。5月14日の決勝では、優勝候補のFCコペンハーゲンを0-1で下し、82分に決めたイ・ハンボムが勝利の立役者となった。欧州ではヨーロッパリーグのリーグフェーズで3位に入り、存在感を示した。ラウンド16では、2試合合計でノッティンガム・フォレストが上回り、デンマークのチームは敗退。それでも欧州での戦いには満足感が漂った。

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トゥルベルグは情熱と意欲にあふれる監督だが、その熱意が時に行き過ぎることもある。2025-26シーズンには、タッチライン際での激しい振る舞いによって、実に9枚のイエローカードを受けた。試合中は絶えず選手たちに指示と励ましの声を送り、アグレッシブかつ精力的にプレーして前方からプレスをかけることを求める。カウンターが非常に危険なミッティランは、常にピッチ上で主導権を握り、相手をすぐに追い詰めなければならない。ただし、ボールを失えば守備陣の背後にスペースが生まれやすく、リスクも伴う。いずれにせよ、トゥルベルグは選手たちに日々、全面的な献身と全力のプレーを要求している。

両クラブのつながり

ミッティランは欧州サッカー界で最も名の知れたクラブというわけではない。それでも1999年創設のクラブは2016年、選手生活の晩年にあったラファエル・ファン・デル・ファールトの獲得に成功した。大きな期待を集め、話題にもなった挑戦だったが、大成功とはならなかった。当時のジェス・トルップ監督は経験豊富なオランダ人選手のコンディションについてたびたび不満を漏らし、出場は計20試合にとどまった。2シーズン目には試合のメンバーに入ることもほとんどなくなり、2017-18シーズンの出場時間は、途中出場2回でわずか6分だった。ミッティランは優勝を果たしたが、MFはその瞬間をスタンドから見届けた。

競技面での失望はあったものの、ファン・デル・ファールトがMCHアレナで過ごした短い期間は、全面的な失敗ではなかった。テクニカルディレクターのクラウス・スタインラインはEkstra Bladetの取材で、そう強調している。「我々は今も彼がいてくれてうれしく思っています。まずは商業的な理由からです。ユニフォームの売り上げが伸び、メディアの関心も高まりました。それに、ファン・デル・ファールトは若手選手たちの真の手本です。彼らは皆、彼が選手としてピッチで特別なものをもたらすのを見ています」。デンマークの幹部は2017年8月、そう語っていた。

アヤックスとミッティランには、ほかにも接点がある。ヴィクトル・フィッシャーは2011年にアヤックスがオランダへ迎える前、しばらくミッティランの育成組織に所属していた。現在デンマークのクラブで主将を務めるクリステンセンも、かつてミッティランからアヤックスへ移籍した。しかし、本格的なブレイクには至らず、右サイドバックは2019年にレッドブル・ザルツブルクを選んだ。それでもクリステンセンは、アヤックスへの移籍を後悔したことはない。「アヤックスのためにすべてを捧げましたし、今でもクラブを追っています。FCミッティランからアヤックスへ移るという選択は、人生で最高の決断でした」と、DFは先日Ajax Lifeの取材で語った。

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ミッティランでは数週間前から、オランダ人GKがゴールを守っている。正GKのエリアス・オラフソンが負傷し、ノルディン・バッカーが巡ってきたチャンスをしっかりとつかんだ。かつてアルメレ・シティFCとscヘーレンフェーンでプレーしたGKは、FCコペンハーゲンとの上位対決での2-1の勝利を含め、すでに8試合に出場している。木曜日にアヤックスを迎える一戦でも、バッカーが先発するのは確実とみられる。「本当に楽しみです。先週オランダに帰ったのですが、家族も友人もその試合の話ばかりしていました」と、北ホラント州出身のGKは10月初めにBoldに語った。

若いクラブ

ミッティランは長い歴史を持つクラブではない。アヤックスが欧州の舞台で対戦するこのクラブは、イカストFSとヘアニング・フレマドの合併によって1999年7月1日に誕生した。野心的な経営陣が掲げた最大の目標は、中部ユトランドにサッカーの一大拠点を築くことだった。当初はイカストでホームゲームを行い、2004年にヘアニングへ移った。ミッティランはほどなくデンマークの上位に進出し、スーペルリーガで何度か2位になった末、2015年に初めて優勝を果たした。当時まだ創設16年だったクラブにとって、大きな節目だった。現在、ミッティランは欧州大会の常連となり、デンマーク国外の選手にとっても魅力的な行き先となっている。現在のチームには、ナイジェリア、コートジボワール、コロンビア、ドイツ、オランダ、日本、イングランドなどの選手が所属する。

過去の対戦

アヤックスが木曜日にミッティランと顔を合わせるのは、まだ3度目だ。過去2回の対戦はいずれも2020-21シーズン。2020年11月3日には、開始1分のアントニーとドゥシャン・タディッチのゴールにより、アヤックスがデンマークから1-2の勝利を持ち帰った。数週間後の対戦では、アヤックスがより説得力のあるスコアとなる3-1で勝利した。ただし、ライアン・フラーフェンベルフ、ヌサイル・マズラウィ、ダビド・ネレスが得点したのはいずれも後半に入ってからだった。アウェーチームは80分にアワー・メイビルが一矢を報いたが、アディショナルタイムにエリク・スヴィアチェンコがレッドカードを受け、ミッティランは10人で試合を終えた。木曜日は、スカンディナビアのチームにとってクラブ史上初めてアヤックスに勝つ新たな機会となる。

FCミッティランの予想先発メンバー：バッカー、マクソー、ディアオ、ベック、クリステンセン、ブラボ、ヒョンソク、ヴェッチェン、バク、エメフィレ、ラヨビッチ。