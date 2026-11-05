アヤックス、カンファレンスリーグで非常に情熱的な監督率いる外国人選手軍団と対戦

アヤックスは今週、欧州第3の大会であるカンファレンスリーグのリーグフェーズを再開する。第3節の相手はデンマークのFCミッティランだ。アタランタに2-0で勝利して自信を深め、フリーデンローテライ・エールディヴィジでも上位を争うアムステルダムのクラブは、比較的なじみの薄いデンマーク・スーペルリーガの首位チームを相手に、何を予想すべきだろうか。Voetbalzoneが、木曜日にオランダからの訪問を受ける相手に迫る。

ミッティランの欧州での戦いは、かなり期待外れのスタートとなった。アルバニアのエグナティア戦では勝ち点1を得るにとどまり（1-1）、ベルギーのシント＝トロイデンには先日、MCHアレーナで1-2の勝利を許した。カンファレンスリーグでの初勝利は、まだお預けだ。一方、スーペルリーガでは話が違う。マイク・トゥルベリ監督率いるチームは12試合で勝ち点31を獲得し、デンマークリーグの首位を堂々と走る。国内ではここまで9勝を挙げ、優勝の大本命FCコペンハーゲンに勝ち点5差をつけている。

多くの戦力を失う

ミッティランがこれほど好調なのは、小さな奇跡と言ってもいい。昨夏にはFWフランクリーノとウインガーのアラル・シムシルが、計3500万ユーロでトラブゾンスポルへ売却された。これにより、デンマークの強豪は30ゴール以上と数々のアシストを失った。さらに、センターバックのハン・ボム・イがクラブ・ブルッヘへ900万ユーロで、得点力のあるMFヴァルデマール・ビスコフがAZへ600万ユーロで移籍し、クラブの収入を増やした。また、右ウインガーのダリオ・オソリオはクリスタル・パレスへ期限付き移籍。同クラブは来年、このチリ人ウインガーを3200万ユーロで完全移籍によりイングランドへ迎えることができる。

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そのためミッティランは、主力選手たちの退団を補うべく、移籍市場に向かわざるを得なかった。かつてアヤックスでプレーしたDFラスムス・クリステンセンをアイントラハト・フランクフルトから600万ユーロで獲得し、ロサンゼルスFCに所属していたベネズエラ代表のウインガー、ダビド・マルティネスの獲得には700万ユーロ余りを用意した。MFケル・ヴェッチェンはボルシア・ドルトムントからデンマーク首位のクラブへ移り、ノルディン・バッカーはSCヘーレンフェーンを離れてミッティランでの挑戦を選んだ。攻撃陣には、フレデリシアでの成功を収めた期間を経て復帰したフライデー・エティムと、レギア・ワルシャワからレンタルで加入したミレタ・ライコヴィッチが加わった。

熱血監督

ミッティランの好調は、野心に満ちたトゥルベリ監督の功績も一因だ。ファルム出身の指揮官はまだ40歳。選手としてのキャリアは控えめなもので、2011年にドイツのロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンで現役生活を終えた。元FWはほどなく指導者の道に入り、2019年にボルシア・ドルトムントに加わった。セカンドチームとU-19チームを指導し、2025年初めにはブンデスリーガとチャンピオンズリーグを戦うトップチームの暫定監督も短期間務めた。2024-25シーズンの終わりにBVBで再び以前の立場に戻ったトゥルベリは、数カ月後、ミッティランの首脳陣から監督に任命された。

トゥルベリ監督の下、ミッティランは昨季、長い間デンマークのリーグ優勝を争った。しかし、タイトルを手にしたのはオーフスGFだった。それでも、この若い監督のチームは国内カップを制覇。5月14日の決勝では、82分にハン・ボム・イが決勝点を挙げ、優勝候補のFCコペンハーゲンを0-1で下した。欧州でも、ヨーロッパリーグのリーグフェーズを3位で終えて印象を残した。デンマークのチームはラウンド16でノッティンガム・フォレストに2試合合計で敗れたが、欧州での戦いには満足感が広がった。

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トゥルベリは情熱的で熱意にあふれる監督であり、その熱さが時に行き過ぎることもある。2025-26シーズンには、タッチライン際での激しい振る舞いによって、実に9枚のイエローカードを受けた。試合中は絶えず選手を指導し、鼓舞する。選手たちにアグレッシブかつエネルギッシュにプレーし、前からプレッシャーをかけることを求めるためだ。カウンターで非常に危険なミッティランは、常にピッチ上で主導権を握り、相手にいきなり襲いかからなければならない。ただし、ボールを失えば守備陣の背後にスペースが生まれやすく、リスクも伴う。いずれにせよ、トゥルベリは選手たちに日々、全面的な献身と全力の取り組みを要求している。

両クラブのつながり

ミッティランは欧州サッカー界で最大級の知名度を誇るクラブではない。それでも、1999年創設の同クラブは2016年、キャリアの晩年を迎えていたラファエル・ファン・デル・ファールトの獲得に成功した。しかし、大きな期待を集め、話題となった挑戦は大成功とはならなかった。当時のジェス・トルップ監督はベテランのオランダ人選手のコンディションについてたびたび不満を口にし、出場は合計わずか20試合。2シーズン目には試合のメンバーに入ることもまれになり、2017-18シーズンは途中出場2回、計6分のプレーで終わった。ミッティランは優勝したものの、MFはその瞬間をスタンドから見届けた。

それでも、ファン・デル・ファールトがMCHアレーナで過ごした短い期間は、競技面で期待を裏切ったとはいえ、全面的な失敗ではなかった。テクニカルディレクターのクラウス・シュタインラインはEkstra Bladetの取材で、そう強調した。「私たちは今も彼がいてくれてうれしく思っています。まず商業的な理由があります。ユニフォームの売り上げが伸び、メディアからの関心も高まりました。それに、ファン・デル・ファールトは若い選手たちにとって本当の指導役です。選手たちは皆、彼がピッチ上でほかの選手にはないものをもたらすと分かっています」。デンマークのクラブ幹部は2017年8月、そう語っていた。

アヤックスとミッティランには、ほかにもつながりがある。ヴィクトル・フィッシャーは、2011年にアムステルダムのクラブがオランダへ迎えるまで、しばらくミッティランの育成組織に所属していた。現在デンマークのクラブでキャプテンを務めるクリステンセンも、かつてミッティランからアヤックスへ移籍した。しかし、完全なブレイクには至らず、右サイドバックは2019年にレッドブル・ザルツブルクを選んだ。それでも、アヤックスへの移籍を後悔したことは一度もない。「アヤックスではすべてを捧げましたし、今もクラブを追いかけています。FCミッティランからアヤックスへ移る決断は、人生で最高の選択でした」と、DFは先日Ajax Lifeの取材で語った。

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ミッティランでは数週間前から、オランダ人GKがゴールを守っている。正GKエリアス・オラフソンが負傷し、ノルディン・バッカーが巡ってきたチャンスをしっかりつかんだ。アルメレ・シティFCとSCヘーレンフェーンの元GKは、FCコペンハーゲンとの上位対決での2-1の勝利を含め、すでに8試合に出場している。木曜日にアヤックスを迎える一戦でも、バッカーが先発するのは確実とみられる。「本当に楽しみにしています。先週オランダに戻ったのですが、家族も友人もその試合の話ばかりでした」と、北ホラント出身のGKは10月初めにBoldに語った。

若いクラブ

ミッティランは長い歴史を持つクラブではない。アヤックスの欧州での対戦相手は、イカストFSとヘルニング・フレマの合併によって1999年7月1日に誕生した。野心的なクラブ首脳陣の究極の目標は、中央ユトランドにサッカーの拠点を築くことだった。最初の数年間はイカストでホームゲームを行い、2004年にヘルニングへ移転。ミッティランはすぐにデンマークの上位に進出し、スーペルリーガで何度か2位を経験した後、2015年についに優勝を果たした。当時まだ創設16年だったクラブにとって、大きな節目だった。今やミッティランは欧州大会の常連であり、デンマーク国外の選手にとっても魅力的な移籍先となっている。現在のチームには、ナイジェリア、コートジボワール、コロンビア、ドイツ、オランダ、日本、イングランドなどの出身選手がいる。

過去の対戦

アヤックスが木曜日にミッティランと対戦するのは、まだ3度目だ。過去2度の対戦は2020-21シーズンにさかのぼる。2020年11月3日、アヤックスは開始1分のアントニーとドゥシャン・タディッチのゴールにより、1-2で勝利してデンマークを後にした。数週間後には、アヤックスがより説得力のあるスコア、3-1で勝利。ただし、ライアン・フラーフェンベルフ、ヌサイル・マズラウィ、ダビド・ネレスが得点したのは、いずれも後半に入ってからだった。80分にはアウェーチームのアウェル・マビルが一矢を報いた。ミッティランはアディショナルタイムにエリク・スヴィアチェンコがレッドカードを受け、10人で試合を終えた。木曜日は、北欧のクラブがクラブ史上初めてアヤックスに勝つ新たな機会となる。

FCミッティランの予想先発メンバー：バッカー；マクセ、ディアオ、ベック；クリステンセン、ブラボ、ヒョンソク、ヴェッチェン、バク；エメフィレ、ライヨヴィッチ。