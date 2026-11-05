アヤックス、カンファレンスリーグで非常に情熱的な監督が率いる外国人選手軍団と対戦

アヤックスは今週、欧州第3の大会であるカンファレンスリーグのリーグフェーズに臨む。第3節の相手はデンマークのFCミッティランだ。アタランタを2-0で下して自信を深め、フリーデンロテライ・エールディヴィジでも上位につけるアムステルダムのクラブは、あまり知られていないデンマーク・スーペルリーガの首位チームを相手に、どのような戦いを予想できるだろうか。Voetbalzoneが、木曜日にオランダからの訪問者を迎える相手に迫る。

ミッティランの欧州での戦いは、かなり期待外れのスタートとなった。アルバニアのエグナティア戦では勝ち点1を得るにとどまり（1-1）、先日もベルギーのシント＝トロイデンにMCHアリーナで1-2の勝利を許した。カンファレンスリーグでの初勝利は、まだお預けだ。一方、スーペルリーガでは事情が異なる。マイク・トゥルベリ監督率いるチームは12試合で勝ち点31を獲得し、デンマークリーグの首位を快走している。国内ではここまで9勝を挙げた。優勝の大本命FCコペンハーゲンは、首位から勝ち点5差で追っている。

多くの戦力が流出

ミッティランの好調は、ちょっとした奇跡と言ってもいい。昨夏にはストライカーのフランクリーノとウイングのアラル・シムシルが退団し、両選手は3500万ユーロでトラブゾンスポルに売却された。デンマークの強豪はこれにより、30ゴール以上と数多くのアシストを失った。さらにセンターバックのイ・ハンボムをクラブ・ブルージュに900万ユーロで、得点力のあるMFバルデマル・ビスコフをAZに600万ユーロで売却し、クラブの金庫を潤した。また、右ウイングのダリオ・オソリオはクリスタル・パレスへレンタル移籍。同クラブは来年、このチリ人ウイングを3200万ユーロで完全移籍させることができる。

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ミッティランは主力数人の退団を補うため、移籍市場での補強を余儀なくされた。その一環として、元アヤックスDFラスムス・クリステンセンをアイントラハト・フランクフルトから600万ユーロで獲得。ロサンゼルスFCに所属していたベネズエラ代表のウイング、ダビド・マルティネスの獲得には、700万ユーロ余りを用意した。MFシェル・ベッチェンはボルシア・ドルトムントを離れてデンマークの首位チームに加入し、ノルディン・バッケルはSCヘーレンフェーンを去ってミッティランでの挑戦を選んだ。攻撃陣には、フレデリシアでの成功を収めた期間を経て復帰したフライデー・エティムと、レギア・ワルシャワからレンタルで加入したミレタ・ライコビッチを加えた。

熱血指揮官

ミッティランの好調は、野心的なトゥルベリ監督の功績によるところもある。ファールム出身の指揮官はまだ40歳。選手としてのキャリアは控えめなもので、2011年にドイツのロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンで現役を終えた。元FWはほどなく指導者の道に進み、2019年にボルシア・ドルトムントに加わった。セカンドチームとU-19チームを率い、2025年初めには短期間ながらブンデスリーガとチャンピオンズリーグを戦うトップチームの暫定監督も務めた。2024-25シーズンの終わりにトゥルベリはBVBで再び一歩退き、その数カ月後にミッティランの経営陣から監督に任命された。

トゥルベリの指揮下で、ミッティランは昨季、長きにわたりデンマークリーグの優勝争いに加わった。しかし、リーグ優勝を手にしたのはオーフスGFだった。それでも、この若い監督のチームは国内カップを制している。5月14日の決勝では、優勝候補のFCコペンハーゲンを0-1で下し、82分に決勝点を挙げたイ・ハンボムが勝利の立役者となった。欧州ではヨーロッパリーグのリーグフェーズで3位に入り、印象を残した。デンマークのチームはラウンド16でノッティンガム・フォレストに2試合合計で敗れ、そこで大会を去った。それでも、欧州での戦いには満足感が漂っていた。

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トゥルベリは情熱的で熱心な監督だが、その熱意が時に行き過ぎる。2025-26シーズンには、タッチライン際での激しい振る舞いによって実に9枚のイエローカードを受けた。試合中は絶えずチームに指示を送り、選手を鼓舞する。アグレッシブかつエネルギッシュにプレーし、前方からプレッシャーをかけることを求めているからだ。カウンターで非常に危険なミッティランは、常にピッチ上で主導権を握り、相手にすぐさま襲いかからなければならない。ただし、ボールを失った際にはリスクも伴う。守備陣の背後にスペースが生まれることが多いためだ。いずれにせよ、トゥルベリは選手たちに日々、全面的な献身と努力を要求する。

両クラブのつながり

ミッティランは欧州サッカー界で最大級の知名度を誇るクラブではない。それでも1999年創設のクラブは2016年、キャリアの晩年を迎えていたラファエル・ファン・デル・ファールトの獲得に成功した。大きな期待を集めて話題となった挑戦だったが、大成功とはならなかった。当時のジェス・トルップ監督は経験豊富なオランダ人選手のコンディションについてたびたび不満を漏らし、ファン・デル・ファールトの出場は合計わずか20試合にとどまった。2シーズン目には試合のメンバーに入ることもほとんどなく、2017-18シーズンの出場時間は、2度の途中出場による計6分間だけだった。ミッティランは優勝を果たしたものの、MFはその瞬間をスタンドから見届けた。

スポーツ面では期待外れに終わったものの、ファン・デル・ファールトがMCHアリーナで過ごした短い期間は、完全な失敗ではなかった。テクニカルディレクターのクラウス・スタインラインはEkstra Bladetの取材で、そう強調した。「私たちは今も彼を迎えたことを喜んでいます。まず商業的な理由があります。ユニフォームの売り上げが伸び、メディアからの関心も高まりました。それに、ファン・デル・ファールトは若手選手たちにとって真のメンターです。彼が選手としてピッチ上で特別なものをもたらすことを、若手は皆見ています」。デンマークの幹部は2017年8月、そう語っていた。

アヤックスとミッティランには、ほかにもつながりがある。ビクトル・フィッシャーは一時期デンマークのクラブの育成組織に所属し、2011年にアヤックスがオランダへ迎え入れた。現在デンマークのクラブで主将を務めるクリステンセンも、かつてミッティランからアヤックスへ移籍した。しかし、本格的な飛躍は果たせず、右サイドバックは2019年にレッドブル・ザルツブルクを選んだ。それでも、クリステンセンはアヤックスへの移籍を後悔したことはない。「アヤックスのためにすべてを捧げましたし、今もクラブを追っています。FCミッティランからアヤックスへ行くと決めたことは、人生で最高の選択でした」と、DFは最近Ajax Lifeの取材で語った。

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ミッティランではここ数週間、オランダ人GKがゴールを守っている。第一候補のエリアス・オラフソンが負傷し、ノルディン・バッケルが巡ってきたチャンスをつかんだ。アルメレ・シティFCとSCヘーレンフェーンでプレーしたGKは、FCコペンハーゲンとの上位対決での2-1の勝利を含め、すでに8試合に出場している。木曜日にアヤックスを迎える一戦でも、バッケルが先発するのは確実とみられる。「本当に楽しみです。先週オランダに戻ったのですが、家族も友人もその試合の話ばかりしていました」と、北ホラント州出身のGKは10月初めにBoldに語った。

若いクラブ

ミッティランに長い歴史はない。アヤックスが欧州で対戦するこのクラブは、イカストFSとヘアニング・フレマドの合併によって1999年7月1日に誕生した。野心的なクラブ首脳陣の究極の目標は、中央ユトランドにサッカーの一大拠点を築くことだった。初期はイカストでホームゲームを行い、2004年にヘアニングへ移転した。ミッティランはほどなくデンマークの上位に進出し、スーペルリーガで何度も2位になった末、2015年についに優勝を果たした。当時まだ創設16年だったクラブにとって、大きな節目となった。今やミッティランは欧州大会の常連であり、デンマーク国外の選手にとっても魅力的な移籍先だ。現在のチームには、ナイジェリア、コートジボワール、コロンビア、ドイツ、オランダ、日本、イングランドなどの出身選手が在籍する。

過去の対戦

アヤックスが木曜日にミッティランと対戦するのは、まだ3度目だ。過去2度の対戦はいずれも2020-21シーズンに行われた。2020年11月3日、アヤックスは開始1分のアントニーとドゥシャン・タディッチのゴールにより、1-2で勝ってデンマークを後にした。数週間後には、より説得力のある3-1で勝利した。ただし、ライアン・フラーフェンベルフ、ヌサイル・マズラウィ、ダビド・ネレスが得点したのは、いずれも後半に入ってからだった。アウェーチームのアワー・メイビルは80分に一矢を報いた。ミッティランは後半アディショナルタイムにエリック・スヴィアチェンコがレッドカードを受け、10人で試合を終えた。木曜日は、スカンジナビアのチームにとってクラブ史上初のアヤックス戦勝利を挙げる新たな機会となる。

FCミッティランの予想先発メンバー：バッケル；マクセ、ディアオ、ベック；クリステンセン、ブラボ、ヒョンソク、ベッチェン、バック；エメフィレ、ライコビッチ。