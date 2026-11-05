アヤックス、カンファレンスリーグで熱血監督率いる外国人軍団と対戦

アヤックスは今週、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズに臨む。欧州第3の大会、その第3節で対戦するのはデンマークのFCミッティランだ。アタランタに2-0で勝利して自信を深め、ヴリエンデンロテレイ・エールディヴィジでも上位につけるアムステルダムのチームは、比較的なじみの薄いデンマーク・スーペルリーガ首位チームを相手に何を予想すべきだろうか。Voetbalzoneが、木曜日にオランダからの訪問を受ける相手に迫る。

ミッティランの欧州での戦いは、かなり期待外れのスタートとなった。アルバニアのエグナティア戦では勝ち点1を得るにとどまり（1-1）、最近ではベルギーのシント＝トロイデンに本拠地MCHアリーナで1-2の勝利を許した。カンファレンスリーグでの初勝利はまだ挙げられていない。一方、スーペルリーガでは話が違う。マイク・トゥルベリ監督率いるチームは12試合で勝ち点31を獲得し、デンマークリーグの首位を快走している。国内ではここまで9勝を記録。優勝の大本命FCコペンハーゲンが、首位から勝ち点5差で追っている。

多くの戦力を失う

ミッティランがこれほど好調なのは、小さな奇跡と言っていい。昨夏にはFWフランクリーノとウイングのアラル・シムシルを手放し、両選手は3500万ユーロでトラブゾンスポルに売却された。これによりデンマークの強豪は、30得点以上と数々のアシストを失った。さらにセンターバックのハン・ボム・イをクラブ・ブルージュへ900万ユーロで、得点力のあるMFヴァルデマー・ビスコフをAZへ600万ユーロで売却し、収入を得た。また、右ウイングのダリオ・オソリオはクリスタル・パレスへ期限付き移籍。パレスは来年、このチリ人ウイングを3200万ユーロで完全移籍によりイングランドへ迎えることができる。

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ミッティランは主力選手たちの退団を補うため、移籍市場で動かざるを得なかった。かつてアヤックスに所属したDFラスムス・クリステンセンをアイントラハト・フランクフルトから600万ユーロで獲得。ロサンゼルスFCに所属していたベネズエラ代表のウイング、ダビド・マルティネスの獲得には700万ユーロ超を用意した。MFシェル・ヴェッチェンはボルシア・ドルトムントからデンマークの首位チームに移り、ノルディン・バッカーはscヘーレンフェーンを離れてミッティランでの挑戦を選んだ。攻撃陣には、フレデリシアでの成功を収めた期間を経て復帰したフライデー・エティムと、レギア・ワルシャワから期限付き移籍で加入したミレタ・ライコビッチが加わった。

情熱的な監督

ミッティランの好調は、野心的なトゥルベリ監督の手腕によるところもある。ファルム出身でまだ40歳の指揮官は、選手としては控えめなキャリアを歩み、2011年にドイツのロートヴァイス・オーバーハウゼンで現役生活を終えた。元FWはほどなく指導者の道に進み、2019年にボルシア・ドルトムントへ。セカンドチームとU-19チームを指導し、2025年初めにはブンデスリーガとチャンピオンズリーグを戦うトップチームの暫定監督も短期間務めた。2024-25シーズンの終わりにBVBで再び前の立場に戻った後、数カ月を経てミッティランの首脳陣から監督に任命された。

トゥルベリ監督の下、ミッティランは昨シーズン、長い間デンマークリーグの優勝争いに加わった。しかし、リーグ制覇を果たしたのはオーフスGFだった。一方で、国内カップは若き指揮官のチームが手にした。5月14日の決勝では、82分に決勝点を挙げたハン・ボム・イの活躍により、優勝候補FCコペンハーゲンを0-1で破った。欧州ではヨーロッパリーグのリーグフェーズを3位で終え、存在感を示した。デンマークのチームはラウンド16でノッティンガム・フォレストに2試合合計で敗れたものの、欧州での戦いには満足感が広がった。

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トゥルベリ監督は情熱と意欲にあふれ、時にはその熱意が度を越す。2025-26シーズンには、タッチライン際での激しい振る舞いによって実に9枚のイエローカードを受けた。試合中は絶えずチームに指示を送り、選手を鼓舞する。選手たちにアグレッシブかつエネルギッシュなプレーと前方からのプレスを求めているからだ。カウンターで非常に危険なミッティランは、常にピッチ上で主導権を握り、相手に即座に襲いかからなければならない。ただし、ボールを失えば守備陣の背後にスペースが生まれやすく、リスクも伴う。いずれにせよ、トゥルベリ監督は選手たちに日々、全面的な献身と全力のプレーを要求している。

両クラブのつながり

ミッティランは欧州サッカー界のビッグネームではない。それでも1999年創設の同クラブは2016年、キャリアの晩年にあったラファエル・ファン・デル・ファールトの獲得に成功した。大きな期待を集めて話題になった挑戦だったが、大成功には至らなかった。当時のジェス・トルップ監督はベテランのオランダ人選手のコンディションについてたびたび不満を漏らし、出場は通算わずか20試合。2シーズン目には試合のメンバーに入ることもほとんどなくなり、2017-18シーズンの出場時間は、途中出場2回で計6分にとどまった。ミッティランは王者となったが、このMFはその瞬間をスタンドから見届けた。

スポーツ面では期待外れに終わったものの、ファン・デル・ファールトのMCHアリーナでの短い在籍期間は、全面的な失敗ではなかった。テクニカルディレクターのクラウス・スタインラインがEkstra Bladetとのインタビューでそう強調している。「私たちは今でも彼に満足しています。第一に商業的な理由です。ユニフォームの売り上げが伸び、メディアからの関心も高まりました。それに、ファン・デル・ファールトは若い選手たちにとって真のメンターです。選手たちは皆、彼がピッチ上でほかの選手にはないものをもたらすと分かっています」。デンマークのクラブ幹部は2017年8月、こう語っていた。

アヤックスとミッティランには、ほかにもつながりがある。ヴィクトル・フィッシャーは、2011年にアヤックスがオランダへ連れてくるまで、一時期デンマークのクラブの下部組織に所属していた。現在ミッティランの主将を務めるクリステンセンも、かつて同クラブからアヤックスへ移籍した。しかし、右サイドバックは完全なブレイクを果たせず、2019年にレッドブル・ザルツブルク行きを選んだ。それでも、アヤックスを選んだことを後悔したことはない。「アヤックスのためにすべてを捧げましたし、今もクラブを追いかけています。FCミッティランからアヤックスへの移籍は、人生で最高の選択でした」と、DFは最近Ajax Lifeに語っている。

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ミッティランでは数週間前から、オランダ人GKがゴールを守っている。正GKエリアス・オラフソンが負傷し、ノルディン・バッカーが巡ってきたチャンスをしっかりとつかんだ。アルメレ・シティFCとscヘーレンフェーンでプレーしたGKは、FCコペンハーゲンとの上位対決での2-1の勝利を含め、すでに8試合に出場している。木曜日、アヤックスを迎える試合でもバッカーが先発するのは確実とみられる。「本当に楽しみです。先週オランダに戻ったのですが、家族も友人もその試合の話ばかりでした」。北ホラント州出身のGKは10月初め、Boldにそう語った。

若いクラブ

ミッティランは長い歴史を持つクラブではない。アヤックスの欧州での対戦相手は、イカストFSとヘアニング・フレマドの合併によって1999年7月1日に誕生した。野心的なクラブ首脳陣の究極の目標は、中央ユトランドにサッカーの一大拠点を築くことだった。最初の数年間はイカストでホームゲームを行い、2004年にヘアニングへ移った。ミッティランは間もなくデンマークのトップクラスに上り詰め、スーペルリーガで何度か2位となった後、2015年についに優勝を果たした。当時まだ創設16年だったクラブにとって、大きな節目となった。今では欧州の大会に常連として出場し、デンマーク国外の選手にとっても魅力的な移籍先となっている。実際、現在のチームにはナイジェリア、コートジボワール、コロンビア、ドイツ、オランダ、日本、イングランドなどの出身選手が所属している。

過去の対戦

アヤックスがミッティランと対戦するのは、木曜日でまだ3度目だ。過去の2試合は2020-21シーズンに行われた。2020年11月3日、アヤックスは開始1分のアントニーとドゥシャン・タディッチのゴールにより、デンマークで1-2の勝利を収めた。数週間後には、より説得力のある3-1で勝った。ただし、ライアン・フラーフェンベルフ、ヌサイル・マズラウィ、ダヴィド・ネレスが得点したのは、いずれも後半に入ってからだった。アウェーチームのアウェル・マビルは80分に一矢を報いた。ミッティランはアディショナルタイムにエリック・スヴィアチェンコがレッドカードを受け、10人で試合を終えている。木曜日は、北欧のチームにとってクラブ史上初めてアヤックスを破る新たなチャンスとなる。

FCミッティランの予想先発メンバー：バッカー；マクセ、ディアオ、ベック；クリステンセン、ブラボ、ヒョンソク、ヴェッチェン、バック；エメフィレ、ラヨヴィッチ。