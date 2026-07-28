アヤックス、エドソン・アルバレスの復帰に向けて動く

アヤックスがエドソン・アルバレスの復帰に向けて本格的に動いていることが、火曜日にマイク・フェルウェイ氏の報道で明らかになった。メキシコ代表MFは、すでにテクニカルディレクターのジョルディ・クライフ氏と話し合いを行っている。

ただし、『デ・テレグラーフ』のアヤックス番記者によれば、契約成立は複雑なものになる見通しだ。また、アヤックスはレアル・ソシエダという強力なライバルとも争うことになる。同クラブもこのメキシコ人選手の獲得を望んでいる。

ウェストハム・ユナイテッドはこの夏、アルバレスを放出したい考えだ。クラブは依然として同選手に1500万ユーロを求めている。アヤックスはその金額を支払う用意があるが、実際にはまず売却を進める必要がある。

放出による移籍がまだ活発ではないため、クラブはアルバレスへの接触を長く待っていた。しかし、レアル・ソシエダとの競争が激しくなってきた今、アヤックスは動かざるを得ない。

テクニカルディレクターのジョルディ・クライフ氏は、すでにこの守備的MFと話し合っている。アルバレスはアヤックスでの最初の在籍期間に、アムステルダムのクラブで147試合に出場した。13ゴール6アシストを記録している。

フェルウェイ氏によれば、交渉の「鍵」となり得るのは、ウェストハム・ユナイテッドがアルバレスの移籍金3800万ユーロのうち、まだ1400万ユーロをアヤックスに支払っていないという事実かもしれないという。フェルウェイ氏は「それでもアヤックスは、ウェストハム・ユナイテッドからの最後の分割払いを前倒しするよりも、移籍によって自前の『軍資金』をつくることを好んでいると報じられている」と記している。



レアル・ソシエダは、移籍権の50パーセントに対して750万ユーロのオファーを提示している。この可能性はアヤックスも検討している。また、アヤックスはレンタル移籍も選択肢として考えているが、ウェストハムはそれを望んでいない。







