アヤックス、ヴィクトル・ツィガンコフに対してさらに低い金額を支払う見込み　本人は注目すべき要望を提示へ

ヴィクトル・ツィガンコフのアヤックス移籍に伴う移籍金は、さらに低くなる可能性があると、ウクライナメディア TaToTakeが報じている。同メディアは以前、ツィガンコフの退団届をリークしていた。

月曜午後、Cadena SERがアヤックスとFCジローナがツィガンコフの移籍金で合意に達したと報じた。このニュースはその後、『De Telegraaf』のマイク・フェルウェイによって確認された。

同氏によれば、この移籍には「500万ユーロ弱」が動いており、Cadena SERも450万ユーロと伝えていた。一方、ウクライナでは現在、300万〜350万ユーロの金額だとされている。

またTaToTakeは、ツィガンコフがアヤックス移籍に際して、ディナモ・キエフに対する再販条項の割合を確保するよう求めているとも伝えている。

これは、ジローナからアヤックスへの350万ユーロの移籍では、ウクライナのクラブが再販条項の割合を受け取れないためだ。というのも、ジローナとキエフの契約では、再販条項の割合は500万ユーロ以上の金額でのみ適用されることになっていた。

月曜、右ウイングのツィガンコフはアヤックスと話し合うためにオランダへ飛んだ。両者が合意に至れば、取引はすぐにまとまる可能性がある。