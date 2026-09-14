アヤックス、イヴ・ビスマ（30）から即答を受ける

アヤックスは、イヴ・ビスマをアムステルダムへ迎えられるとの強い期待を抱いているようだ。『デ・テレグラーフ』が報じている。マイク・フェルウェイによれば、欧州5大リーグからの激しい競争はあるものの、クラブは30歳のMFと1年契約に1年の延長オプション付きで契約できる見通しだという。

ビスマは今夏、トッテナム・ホットスパーとの契約が満了したため、現在は無所属となっている。そのため移籍市場が閉まった後でも、アヤックスはマリ代表として46試合出場の実績を持つ同選手との交渉を進めることができる。

ビスマ周辺の情報筋によれば、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、その加入を実現させるサプライズを狙っているという。ビスマは豊富な経験を備えており、プレミアリーグで8シーズンを戦い、その前にはリーグ・アンでも2年間プレーしていた。

ビスマは18歳でマリのレアル・バマコを離れ、リールOSCに加入。当初はセカンドチームでプレーしていた。フランスでブレイクを果たした後、2018年にブライトン＆ホーヴ・アルビオンが彼の獲得に約1700万ユーロを支払い、さらに4年後にはトッテナムが約3000万ユーロを投じた。

スパーズでは最終的に111試合に出場し、その後契約満了を迎えた。マリ人MFは運動量と対人の強さで知られ、アンカーとインサイドハーフの両方をこなせる。

アヤックスはこの夏、マルコス・レオナルド、カイオ・エンリケ、ヴィクトル・ツィガンコフ、ティロ・ケーラー、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンら多くの新戦力を加え、陣容を大幅に刷新した。クライフは以前、NOSに対してこの方針を次のように擁護していた。「4シーズン連続でタイトルを獲れていない。同じことをしていても良くはならない。だから解決策を探し、創造的に挑戦しなければならないんだ」

報道によれば、ビスマ獲得の可能性は、3つの戦線で戦うために選手層の厚いスカッドを整えたいというアヤックスの希望にも合致している。クライフはエールディヴィジ、KNVBカップ、そしてカンファレンスリーグで戦える体制を望んでいる。