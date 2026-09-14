アヤックスがイヴ・ビスマをアムステルダムに迎えられるとの強い期待を抱いていると、De Telegraafが報じた。マイク・フェルヴァイによれば、欧州5大リーグからの強力な競合はあるものの、クラブは30歳のMFを1シーズン契約、さらに1年のオプション付きで確保できる見込みだという。さらにAlgemeen Dagbladは、交渉がすでにかなり進んだ段階にあると付け加えている。「ビスマはアヤックス行きに大きく近づいている」と、ADのヨハン・イナンは伝えている。

ビスマは今夏、トッテナム・ホットスパーとの契約が満了し、現在は無所属となっている。そのため、移籍市場が閉まった後でも、アヤックスはマリ代表46試合出場の同選手と交渉を進めることができる。ビスマはアムステルダムのクラブからの提案に「イエス」と答える見通しだ。

ビスマ周辺の関係者によると、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、この加入で驚きをもたらしたい考えだという。ビスマは豊富な経験を持ち込むことになり、プレミアリーグで8シーズン、その前にはリーグ・アンで2シーズンプレーした。

ビスマは18歳でマリのレアル・バマコを離れ、リールOSCに加入。当初はリザーブチームでプレーしていた。フランスでブレイクを果たした後、2018年にブライトン＆ホーヴ・アルビオンが彼に約1700万ユーロを支払い、4年後にはトッテナムが約3000万ユーロを投じた。

スパーズでは契約満了までに最終的に111試合に出場した。マリ人MFは運動量と対人戦の強さで知られ、アンカーとインサイドハーフの両方をこなせる。

アヤックスはこの夏、マルコス・レオナルド、カイオ・エンヒキ、ヴィクトル・ツィガンコフ、ティロ・ケーラー、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンら多くの新戦力を加え、陣容を大幅に刷新した。クライフは以前、NOSに対してこの方針を次のように擁護していた。「4シーズン連続でタイトルを獲れていない。同じことをしていても状況は良くならない。だから解決策を探し、創造的であろうとしなければならない」

報道によれば、ビスマ獲得の可能性は、幅広い戦力を整えて3つの戦線を戦いたいというアヤックスの意向に合致している。クライフはVriendenLoterijエールディヴィジ、Eurojackpot KNVBカップ、そしてカンファレンスリーグで戦える体制を望んでいる。