アヤックス・アムステルダムがモロッコ人スター選手に報いる

オランダのアヤックス・アムステルダムは、モロッコ人選手マルワン・ベン・タラブとの契約を更新したと発表した。

アヤックスの公式サイトによると、ディフェンダー兼ミッドフィールダーとしてプレーする16歳のベン・タラブは、2029年夏までの長期契約にサインした。

マルワン・ベン・タラブは、2024年からスポルタ・ロッテルダムから移籍し、アヤックスのユースアカデミーでプレーしている。

今シーズン、ベン・タラブはスタン・ピール監督率いるアヤックスU-17チームの一員としてプレーした。

アヤックスのフットボールディレクター、マリン・ベッカー氏は次のように述べた。「マルワン・ベン・タラブは現代的なディフェンダーであり、中盤でもプレーできる。ボールを持った時の落ち着きと、優れたゲームセンスを兼ね備えている。」

さらに、「ベン・タラブはリーダーシップのある選手として成長しており、ピッチ内外で影響力を持っている。これは決して軽視すべきではない資質だ。我々は彼がこのレベルを維持し、プロサッカー選手としてさらに成長していくと確信している」と付け加えた。

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