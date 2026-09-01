アヤックス、アディングラに続いてもう1人の左ウイング獲得へ　メディカルチェックはすでに予定済み

アヤックスがレオ・サラサール・イノホサの獲得に本腰を入れていると、De Telegraafのマイク・フェルウェイが報じた。アムステルダムのクラブは、エスパニョールBに所属する19歳の左ウイングを、まずはヨング・アヤックス向けにオランダへ迎えようとしている。

サラサールにはヨング・アヤックスでさらに成長する時間を与え、最終的にはトップチーム昇格へつなげたい考えだ。スペインの情報筋はDe Telegraafに対し、アヤックスがこの若いアタッカーのレンタル移籍に取り組んでいると伝えており、この形はテクニカルディレクターのジョルディ・クライフが好むものだという。

アムステルダムのクラブはこれにより、短期的な戦力だけでなく将来を見据えても左サイドの選択肢を増やしたい考えだ。サラサールはあくまで長期的な視点での有望株と見なされている一方で、アヤックスは同時にトップチームへ即戦力として加われる補強にも動いている。

現在の最優先事項は、シモン・アディングラの獲得をまとめることにある。サンダーランド所属の24歳アタッカーはレンタルでアムステルダムに加わる見通しで、チーム内ではミカ・ゴッツの後任と見られている。

フェルウェイによると、合意に達した場合、アヤックスはアディングラの給与とレンタル料として総額380万ユーロを負担することになるという。さらにテクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、推定1600万ユーロの買い取りオプションを契約に盛り込もうとしている。

一方、サラサール獲得に向けてアヤックスはすでにメディカルチェックの枠を確保しており、関係クラブの許可が下り次第、すぐに動けるようにしている。

さらにアヤックスは守備陣の補強も検討している。ASモナコのティロ・ケーラーが、経験豊富な右利きのセンターバックとして有力候補に挙がっており、両クラブの間では買い取りオプションのない単純レンタルの可能性について、すでに交渉が進められている。Foot Mercato によると、この件ではアヤックスとモナコの間ですでに合意に達しているという。