『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ氏によると、イヴ・ビスマはアムステルダム入りし、アヤックスでメディカルチェックを受けている。契約は2027年半ばまでで、さらに1年延長のオプションが付く見通しだ。

この夏の早い段階で、アフリカのあるメディアがビスマに対するアムステルダム側の関心を報じていたが、アヤックスはその後具体的な動きを見せなかった。それでも、期限から2週間が過ぎてもなお新天地が決まっていない今、アヤックスはあらためて獲得に乗り出そうとしている。

守備的な役割を担うミッドフィールダーのビスマは、トッテナム・ホットスパー退団によりフリーとなっている。同クラブでは111試合に出場した。トッテナムは4年前、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンから3000万ユーロで彼を獲得していた。

スパーズが契約延長を見送ったのは、2024年8月にビスマが、風船から笑気ガスを吸引している様子が映った動画をスナップチャットで共有したためだ。これを受けてトッテナム・ホットスパーは、レスター・シティ戦に向けてこのミッドフィールダーを出場停止処分とし、その後ビスマは謝罪するとともに、「判断力の深刻な欠如」だったと語った。アヤックスは今、彼にもう一度チャンスを与えようとしている。

アヤックスはこの夏、すでにヨハン・クライフ・アレナへ多数の選手を迎え入れている。ソフィアン・アムラバト、デイリー・ブリント、ジョフレ・トレンツ、ユリアン・ブラントはフリーで加入。トル、ティロ・ケーラー、マルク・テア・シュテーゲン、シモン・アディングラはレンタルで加わり、ヴィクトル・ツィガンコフには300万ユーロ、シアオ・エンヒキには1000万ユーロ、マルコス・レオナルドには2000万ユーロの移籍金が支払われた。



