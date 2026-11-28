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アヤックスのトップチームでの出場時間に満足していないと、ウィンガーのファレル・ナッシュが『Ajax Showtime』のインタビューで語った。

ナッシュはこれまでアヤックスのトップチームで3試合に出場。チャンピオンズリーグのオリンピアコス戦（1-2で敗戦）もその一つだ。

今季の出場はヨング・アヤックスでの試合に限られている。リザーブチームでは16試合に出場し、5得点4アシストを記録した。

18歳のウィンガーは『Ajax Showtime』のインタビューで、新監督ミチェルの下でチャンスが少ないことに失望していると率直に認めた。

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「もちろんトップチームでプレーしたい。でも今は我慢して、ヨング・アヤックスで引き続き全力を尽くそうとしている」と語り始めた。

「今のアヤックスでは、左ウィングで毎回MFがプレーしている（ユリアン・ブラント、オスカル・グローフ、アブデラ・ウアザネ、編集部注）。それは少し心に引っかかる」と続けた。

「でも、僕はただ全力を尽くし続けるしかない。ヨング・アヤックスでゴールやアシストを記録する。そうすれば、またトップチームでチャンスを得られるはずだ」と締めくくった。

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ナッシュとアヤックスの契約は今季限り。先週、自身の関係者がジョルディ・クライフと話し合ったことも明かした。

「僕にできるのは全力を尽くし続けることだけ。目標はアヤックスで成功することだ」。ナッシュはヘラクレスと4-4で引き分けた後のインタビューをそう締めくくった。