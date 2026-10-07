マルシアーノ・フィンクとクリスティアン・ウィラールトは、アヤックスにとって今季もうカスパー・ドルベリを起用できないのは大きな痛手だと考えている。水曜夜には、29歳のFWが前十字じん帯損傷により今季中の復帰が不可能になったことが明らかになった。

ESPNのVoetbalpraatでは、今季のドルベリの成長ぶりが話題となった。彼はシーズン開幕時にはマルコス・レオナルドとトル・アロコダレに次ぐ第3のFWだったが、それでも先発の座まで返り咲いた。

「僕はドルベリのファンなんだ」とフィンクは切り出した。「不思議なのは、実際のところ彼は今季、第3の選択肢だったことだ。移籍してもいい立場だった。でもここ数週間は本当に素晴らしいプレーをしていた。そして実際、ボールを預けられるFWで、そこを起点に攻撃を組み立てられた」

「そこにトルが入ると、また違うことが起きる。だからこの2人のまったくタイプの違うFWで、片方が先発してもう片方が途中出場する、あるいはその逆という形のかなり良い形を見つけていたんだ」

ウィラールトもまた、ドルベリの成長には驚きを隠せない。「何がいいかって分かるかい？ 昨年、オスカル・ガルシアは、アヤックスがボールを持っていない時に彼はプレーしていないと言っていた。彼を使えなかったんだ。だから何かを変えない限り、ガルシアは再びドルベリを起用しないだろうという話だった」と記者は語り始めた。

「そして今季が始まった。レオナルドとトルは開幕当初まだコンディションが整っていなかった。シーズン序盤のあらゆる試合でドルベリが先発していた。でも誰もが彼は売却されると言っていた。その後、彼は売却されず、みんなは脇に追いやられるだろうと思っていた」

「でもレオナルドは期待に応えられず、トルもある時点で負傷した。そこでドルベリが入って、僕の記憶では良いプレーをしていた。ただ、僕が本当に非常に目を引かれたのは、ミチェルがどうやってそれを実現したのか分からないけど……彼がスプリントして戻り、プレッシャーをかけ、ボールを奪う姿を見ていることだ。そんなものは彼に一度も、本当に文字通り一度も見たことがなかった。18歳だったアヤックスでの最初の時期ですらね。まったく一度もだ。その説明がつかない」

「そういうハングリーさは、あるクラブから来て、監督から自分が間違いなく第一FWだと告げられる29歳の選手に期待するものだ。でも実際には第3のFWだった状況で、ミチェルはどういうわけか彼を強く刺激して、僕がこれまで一度も見たことのないことをやらせたんだ」と、ウィラールトは賛辞を締めくくった。