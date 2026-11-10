ヨエリ・ヘールケンスの招集に、オランダU-21代表のファンから大きな疑問の声が上がっている。ヨング・アヤックスのGKは、負傷で辞退したロメ＝ジェイデン・オウス・オドゥロに代わり、ミハエル・ライツィハー監督によってメンバーに加えられた。

AZのGKオウス・オドゥロは月曜日、オランダU-21代表への参加を辞退した。GKとしてプレーできるほどコンディションが整っていないという。AZのチームメート、ワウテル・フースとケース・スミットも辞退した。

これを受け、ライツィハー監督はヘールケンスを招集することを決めた。今季すでに何度もミスを犯しているヨング・アヤックスのGKは、オランダU-21代表デビューを控えている。

ヘールケンスは特に、最近のヨングFCユトレヒト戦（1-6で敗戦）とTOPオス戦（2-2）でミスを繰り返した。前者の試合では、さらにレッドカードまで受けている。

Xでは、オランダ代表監督をめぐって議論が白熱している。「ヘールケンスを選んだのは、ライツィハーがアムステルダム以外でどのGKがプレーしているか知らないからだ。本当にオランダで最悪のGKだ」とフランクは反応した。

「ヘールケンスは何を根拠に招集されたんだ？ あの選手に才能を感じたことはまだない。この国のGK事情はそこまで悪いのか？」と、別のユーザーも疑問を呈している。

オランダU-21代表は来週、本大会出場権を懸けたプレーオフでデンマークと対戦する。金曜日にデンマークのヴァイレで第1戦が行われ、火曜日にはアルメレのヤンマー・ハナサカ・スタディオンで行われる第2戦で決着がつく。