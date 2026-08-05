クリスタル・パレスが冨安健洋の加入を正式発表するのは時間の問題だ。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、この日本人選手はメディカルチェックを通過しており、48時間以内に契約書にサインするという。

冨安はこの半年間、アヤックスでプレーしていたが、大きな成功にはならなかった。DFはまず負傷からの回復を余儀なくされ、コンディションが整ってからもフレッド・フリム監督はほとんど起用せず、出場は7試合で計236分にとどまった。

半年契約を結んでいた冨安の残留の可能性は、すでに昨季の時点で極めて低いとみられていた。それは何より、アーセナルで受け取るのに慣れていた給与額も理由の一つだった。

現在27歳となったこの左サイドバックには関心が絶えず、一時はセリエAでキャリアを続けるようにも見られていた。ヴェネツィアは非常に強い関心を示していたが、契約成立には至らなかった。

一方でパレスは、移籍市場でここまで特別活発というわけではないものの、DFマクサンス・ラクロワをチェルシーに売却している。ブルーズは6000万ユーロ強を支払った。

さらにクラブはダニー・イムレイをレクサムAFCへ放出した。この右サイドバックの移籍によって、パレスは報道によれば585万ユーロを手にしたという。

ここまでの唯一の補強はオスカル・ミンゲサだ。元FCバルセロナのDFである同選手は、セルタ・デ・ビーゴからフリーで加入した。