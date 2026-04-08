アゾル・マトゥシワ（27）は今シーズン、イプスウィッチ・タウンでプレミアリーグ昇格を狙う。フットボールゾーンが来季『マッチ・オブ・ザ・デイ』出演を望む中盤の要に話を聞いた。

ヒルフェルスム出身の彼は「トラクター・ボーイズ」の中盤で不可欠な存在に成長し、今季公式戦39試合で3370分間出場。「でも、まだ終わっていない。最も重要な局面が、まさにこれから始まるんだ。」

レンヌ

最後に『Voetbalzone』がマトゥシワに電話をしたとき、彼はまだフランスのスタッド・ランスでプレーしていた。 「その間に2クラブを渡り歩きました。ランスでは素晴らしい時間を過ごしましたが、次のステップとしてレンヌへ移籍しました。しかしレンヌでは裏で多くの問題があり、それがピッチ上のパフォーマンスにも影響していました。」

「チームに安定感がなく、新しい環境が必要だと感じました。レンヌの首脳陣は残留を望みましたが、イプスウィッチへの印象は極めて良好でした。キアラン・マッケナ監督と話し、確信しました。フランスには3年契約が残っていましたが、クラブは移籍を承認してくれました。円満な手続きに感謝しています」とマトゥシワは語った。

マトゥシワは4年間でリーグ・アンに100試合以上出場した。「ある時点では次のステップへ進み、新しい環境が必要になる。私にとってはすべてが噛み合うことが大切だった。ずっとイングランドでプレーすることを夢見ていたが、クラブが自分に合っていることが条件だった。」

「目についた最初のクラブと契約するつもりはなかった。スポーツ面でも経済面でも魅力的な条件が必要で、イプスウィッチはそれを満たしてくれた。クラブにはプレミアリーグに復帰し定着するという野心がある。できれば今シーズン中に昇格したい」とマトゥシワは語った。

近年、オランダのトップクラブも守備的MFを探していたが、マトゥシワには具体的なオファーはなかった。「エージェントから話は聞いていない。おそらく、私が高すぎたからだ」

「ここ数年の移籍金を見れば、かなりの額だ。数百万ユーロで獲得できる選手なら、状況は違っていたかもしれない」と、過去3回の移籍で総額3000万ユーロに達しているマトゥシワは語る。「それでも余計なプレッシャーは感じない。他と比べれば大したことではない」

マッケナ

昨夏、マッケナとの一度の会話で移籍を決めた。「彼は私が望むものを正確に示してくれた。実際、すべてが順調だ。リーグ1からチャンピオンシップへの移籍を後退と言う人もいるが、私はそうは思わない。とはいえ、これはチャンピオンシップ上位の話だ。」

「リーグ・アンは個人技の高い選手が多く、より大きなリーグかもしれない。だがイングランドはさらに大きなサッカー大国で、サポーターの熱狂は格別だ。私たちは2部でプレーしているが、どのスタジアムも満員だ。プレミアリーグ昇格を目指すチームで、私は重要な役割を担っており、必要な要素はすべて揃っている」とマトゥシワは語る。

元オランダU-21代表の彼は「チャンピオンシップは私に合っている。私はエネルギーと闘志を注ぐプレーが好きで、この監督の下で戦術面も向上した。リーグのレベルではなく、彼の指導力のおかげだ」と語る。

「私生活でも、加入時に妻と赤ちゃんと一緒に移住し、新しい国での生活は大変でしたが、クラブの人々全員が温かく、本当に感謝しています。今は恩返しをする番です」

マトゥシワは、世界中のサッカーファンが今後数年間、まだ39歳という若さのマッケナについて多く耳にするだろうと予想している。「我々選手たちは、これほど優れた監督に恵まれて本当に幸運だ。彼の下で長くプレーし続けたいが、イプスウィッチは決して彼の最終目的地ではない。」

それでも私はチャンピオンシップの毎日を存分に楽しんでいる。このリーグは一瞬で状況が変わり、どの相手にも苦戦する。混沌の中でも自分のサッカーの質を保ちたい。試合ごとにアヤックスのユースで身につけた基礎が活き、ボールを持ったときに落ち着いてプレーできる。

「スタジアムでもう少し太陽が欲しいですね」とマトゥシワは笑った。「とはいえ、イングランドの他の地域はもっと天気が悪いとも聞きます。移籍を決断し、直感に従って本当に良かった。今後数カ月で目標を達成できることを願っています。」

イプスウィッチは39試合で72ポイントを稼ぎ2位。ミドルズブラとミルウォールも同ポイントだが試合数は2つ多い。首位のコヴェントリー・シティは84ポイントで昇格ほぼ確定だ。

マッチ・オブ・ザ・デイ

3月初め、ホームでのハル・シティ戦（1-0勝利）でイプスウィッチ加入後初得点を挙げた。「素晴らしい瞬間だった。当時5位（現在は4位）のハルを相手にした重要な一戦だった。」

70分頃、美しいゴールで得点乾杯を破り、ここでの温かい歓迎に恩返しできたと感じました。僕は得点を多く取るタイプではありませんが、たとえたくさん決めても、これは特に素晴らしいゴールの一つになるでしょう」とマトゥシワは誇らしげに語った。

ホームのポートマン・ロードは毎試合3万人のサポーターで埋まり、アウェーでも数千人が応援に訪れる。「忠実なファンは平日でも何百キロも移動する。彼らのためにプレーできるのは最高だ。一緒にプレミアリーグの夢を叶えたい」

マトゥシワは子供の頃から、毎週末BBCのサッカー番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』を見ていた。「当時、マンチェスター・ユナイテッドがリーグを席巻していました。カルロス・テベス、ウェイン・ルーニー、クリスティアーノ・ロナウド……名だたる選手たち。だからこそ、オールド・トラッフォードでプレーすることが私の夢リストのトップにあります。あのチームの試合を本当にたくさん見てきましたから……」

「その日を迎える前に、まずは昇格を確実なものにしなければなりません。現状は良好ですが、チャンピオンシップでは油断できません。幸い、選手たちも理解しています」と、この北ホラント出身の選手は語った。

アクポム

イプスウィッチのロッカールームでは、キプレとはフランス語で、アクポムとも仲良く過ごしている。

「もちろんチュバとは毎週のようにアヤックスについて話します。彼はつい最近までプレーしていたし、今もクラブの選手ですから。何と言えばいいでしょう？今のアヤックスは私が知っているあのアヤックスではありません……これだけにしておきましょう」とマトゥシワは静かに語った。

もう一人、注目すべき選手は40歳のアシュリー・ヤングだ。「彼は偉大な選手なのに、まだ過小評価されている。マンチェスター・ユナイテッドで長年プレーした実績を考えると当然です」と語った。

「あんなスーパースターが、ずっと気取らないでいられるのが素晴らしいです。彼は一日中、誰とでも冗談を言っています。アシュリーが監督より年上なのは、かなり珍しいことです。40歳になっても、まだ高いレベルでプレーしています。私はそこまで持たないかもしれません。特にチャンピオンシップの厳しい環境に残り続けたら、なおさらです。」

クラブの義務以外は、妻と幼い息子と過ごす自宅が好きだ。「イプスウィッチでの日々は長い。キャリアに多くの時間を費やしているからね。だから家に帰ったら、家族とのひとときをすべて楽しんでいる。息子が成長していく姿を見られるのは、本当に特別なことだ。 小さなやりとりがどれも愛おしいです。彼はいつも手でボールを拾おうとするので、少しずつ足を使うように促しています。将来テニスを選んでも、構いませんよ！」

彼はイプスウィッチの中心部近くに住んでいる。「いい街だけど、特にやることが多いわけじゃない。でも、人々は本当に親切だ。顔を見れば写真やサインを求められることもあるけど、決してしつこく迫ってくることはない。そういうちょっとした気遣いが、ただただ嬉しくて、敬意を感じさせるんだ。」

「もう少し広い家に引っ越す予定です。休みを取ってロンドンへ日帰り旅行に行くこともあります。小さな旅行はいつも楽しく、後で振り返ると特別な瞬間だったと感じます」とマトゥシワは語った。

代表チームでのキャリア

かつてオランダ代表入りを公言していたマトゥシワだが、現在はクラブサッカーに集中している。「できるだけ早くプレミアリーグに行きたい。イプスウィッチでその目標を達成し、その先を見極めるつもりだ。フランスでプレーしていた頃は代表のことをもっと考えていた。」

「父親になってからはその思いが薄れた。可能性は残っているが、もはや夢ではない。代表戦の期間は家族と過ごせる時間がとても大切だ。代表に選ばれればその時間は失われる」とマトゥシワは語る。

ここ数年、アンゴラやコンゴから代表招へいの打診があったが、彼は興味を示していない。 「今はその気になれません。KNVBの下でユース代表としてプレーした経験はすべてが整っていて本当に楽しかったです。一方で、アフリカネイションズカップの決勝で起きたことを見れば、代表変更を望まない理由の一つです。とんでもない話です！残念ながら、そこには組織的な体制が全くないのです…」

「将来変わるかもしれないが、今は想像できない。当面はイプスウィッチの昇格争いに集中する。プレミアリーグで世界最高の選手と渡り合い、『マッチ・オブ・ザ・デイ』に特集されたい」とマトゥシワは笑いながら語った。