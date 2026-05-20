デンマークメディア『Campo』は水曜、FCミッティランがアヤックスFWカスパー・ドルベルグの獲得を狙っていると報じた。これにより、ドルベルグの2度目のアヤックス在籍期間は1年に終わりそうだ。

数週間前から、来夏にアムステルダムを去るという噂があった。アルヘメン・ダグブラッド紙は、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフがドルベルグに新クラブを探すよう伝えたと報じていた。

今夏、28歳のストライカーは大きな期待を受けて加入したばかり。ベルギー・リーグのアンドレヒトで56試合に出場し得点を量産した実績を買われ、アヤックスではウォウト・ウェグホルストとポジションを争う見込みだった。移籍金は1000万ユーロ。

しかし、エールディヴィジ22試合で3得点3アシストと結果を残せず、不安定さが目立った。

数週間前のPSV戦後、ドルベルグは『パロール』紙コラムニストのヘンク・スパン氏などから高い評価を受けた。「彼はエレガントで速く、技術と強さを兼備している。彼の資質が見えない者はサッカーを理解していない」とスパン氏は語った。

初期のドルベルグを思わせるプレーも時折見せるが、来季もヨハン・クライフ・アレナでプレーするかどうかは不透明だ。カンポ紙によると、ミッティランは「強い関心」を持ち、移籍先として手を差し伸べているという。

同クラブは2位でシーズンを終えチャンピオンズリーグ出場権を逃したため、ドルベルグを説得するにはヨーロッパリーグ出場権が必要だ。ミッティランは今年もヨーロッパリーグに出場したが、ベスト16でノッティンガム・フォレストに敗退した。