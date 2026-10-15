アヤックス敗戦後、ユーリ・バースの発言にインタビュアーが驚き「そう言うのは、かなりのことだ」

アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグでハイドゥク・スプリトに敗れた（2-1）。ユーリ・バースは試合後、ジッゴ・スポーツのカメラに向かって、前半は試合に臨む姿勢が足りなかったことがチームに響いたと語った。記者のワイツェ・ファン・デル・ホートは、その答えに驚いた。

「前半は本当に悪い入り方をしたと思います」と、バースはファン・デル・ホートに語り始めた。「強度も、競り合いも、ボールを持ったときの質もです。後半はもっと攻勢を強めましたが、前半は本当にやるべきことができていませんでした」

アヤックスのプレーは決して良いものではなく、この敗戦でカンファレンスリーグのリーグフェーズを厳しい形でスタートすることになった。「もっと上を目指しています」とバースは言う。「前半の強度について言えば、そこが問題になってはいけないんです」

「走る量でも競り合いでも、相手に圧倒されていると感じました。それが前半のすべてだったと思います」とバースは語り、「ポジション取り、走ること、動くこと、そして競り合いに勝とうとする意志」が足りなかったとの考えを示した。

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ファン・デル・ホートはその言葉に驚く。「それを口にするのは、かなり重いことですね」。バースは答えた。「前半はそう感じました。もちろん、騒がしいスタジアムで、観客も相手を後押ししていました。相手は全力で来ましたが、僕たちはそれに対抗できませんでした。特に前半はそうでした」

続いてバースは、相手の2点目について問われた。「まだゴールの場面を見返していませんが、彼（ジョフレ・トーレンツ、編集部注）は内側に切り込んで僕に戻そうとしました。ただ、僕の背後には相手がいました」。トーレンツとバースが一緒にプレーすることに慣れていない点は、そのミスに関係しているのか。「それは分かりません。個々のプレーはピッチの至るところで起きるものです」

「ただ、それが僕たちの守備の位置で起きたのは残念です」とDFは続け、この敗戦が自信を損なうとは考えていないことを明かした。「自分たちに何ができるか、今どこにいるかは分かっています」。では、アヤックスは今どこにいるのか。「まだ、自分たちがいたい場所にはいません」とバースは語った。来週はFCフローニンゲンとのアウェー戦、アタランタとのホーム戦が控えている。



