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アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、日曜日のデ・クラシケルでアウェーサポーターの入場が認められないことに不満を示した。アヤックスがFCトゥーンに4-0で勝利した後の記者会見で語った。

アヤックスは木曜夜、ホームのヨハン・クライフ・アレナでFCトゥーンを難なく下した。ラヤン・ブニダが早々に先制点を挙げると、マルコス・レオナルド、ブニダ、スティーヴン・ベルフハイスが追加点を奪った。

試合後の記者会見で、ミチェルはデ・クラシケルにアウェーサポーターが入場できないことについて質問された。

デ・クラシケルでは2009年以降、アウェーサポーターの入場が認められていない。当時のアムステルダム市長ヨブ・コーヘンとロッテルダム市長アフメド・アバウタレブが、アムステルダムで衝突が起きたデ・クラシケルでの騒動を受けて決定した。

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「サポーターがアウェー席に入れないのは好きではない」とミチェル・サンチェスは木曜夜に切り出した。

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「誰もが試合に足を運べることは、とても重要だと思う。非常に残念だし、ショックを受けている」と続けた。

さらに、「私たちのファンが最後の練習には来てくれることは分かっている。でも、彼らがスタジアムに入れないのは本当につらい。彼らがそこにいることを力にできないのは、本当にショックだ」とスペイン人指揮官は改めて強調した。

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アヤックスは日曜日、デ・カイプで長年の宿敵フェイエノールトと対戦する。試合は14時30分に始まる。