月曜日、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズの練習が混乱し、中止された。地元紙『ウルヴァーハンプトン・エクスプレス・アンド・スター』によると、原因はトル・アロコダレを巡るトラブル。移籍専門ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は、アヤックスが同ストライカーに関心があると伝えている。

新監督は先日、アロコダレにトップチームでの居場所はないと通告。この知らせに納得できないまま、彼はコンプトン・パークの練習場に通常通り登場した。そこで衝突が発生し、クラブは練習中止を決断した。 翌日には無断侵入を防ぐため警備員が配置された。

クラブは今夏のアロコダレ退団を見込んでいる。同紙によると、25歳のFWは施設から正式に追放されたわけではないが、対立の末に退団となりそうだ。

昨季は18歳のチームメイト、マテウス・マネとの衝突で懲戒処分を受けた。0－4で敗れたウェストハム戦後のロッカールームで起きたこの騒動では、アロコダレだけが攻撃的だったという。

2025年にKRCヘンクから2800万ユーロで加入したナイジェリア人FWは、降格した今季プレミアリーグで3得点にとどまった。

クラブは今夏、アロコダレとの契約解消を望んでおり、先日トラブゾンスポルからのレンタルオファーを受け入れたが、本人が拒否。マッテオ・モレット氏によると、アヤックスも関心を示している。 アヤックスは今夏、マルコス・レオナルドを約1800万ユーロで獲得している。







