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AT5によると、日曜日の正午ごろ、ビエルマー・アレナ駅で重大な事故が発生した。AT5は、人が乗っていたエスカレーターが暴走し、少なくとも8人が負傷したと伝えている。うち2人は重傷だが、命に別条はない。

事故が起きたのは、ビエルマー・アレナ駅からすぐ近くのヨハン・クライフ・アレナで行われるアヤックス対ADOデン・ハーグのキックオフ約2時間半前だった。

AT5によると、人が乗っていたエスカレーターが暴走し、突然、非常に速い速度で下り始めた。利用者数人が転倒した。

ProRailはAlgemeen Dagbladに対し、エスカレーターは完全に停止していたところから突然動き出したと説明。被害者にとって、いっそう予期しがたい事態だったとしている。

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警察の広報担当者はAT5に対し、複数の人が骨折したとみられると明かした。

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目撃者は語った：「5人ほどが転倒しました。主に高齢者です。頭に大きな傷を負った人がいて、別の人は地面に倒れたままでした」

ビエルマー・アレナ駅では、事故が起きたエスカレーターの工事が行われている。このため、ProRailに加え、労働監督当局も事故を調査する。

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警察の広報担当者によると、ほかにも軽傷を含め負傷者がいる可能性があるが、事故後、その場を離れたという。