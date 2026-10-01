アヤックスは来月、カンファレンスリーグでFCミッティランと対戦する。この一戦は、今季からデンマークの強豪でプレーしている北ホラント出身のGKノルディン・バッカーにとって特別なものになる。アムステルダムのクラブ相手に、彼がプレーすることもほぼ確実だからだ。

ミッティランはこの夏、ヨナス・レッスルが現役引退を決断したことを受けて、新たな第2GKを探す必要に迫られていた。ヘアニングのクラブが最終的に白羽の矢を立てたのはバッカーだった。彼はSCヘーレンフェーンから加入し、MCHアレーナで3年契約にサインした。

バッカーは予想どおり、デンマーク・スーペルリーガではまだ出場していないが、カップ戦のスンビーBK戦ではすでにデビューを果たしており、その試合は0-7で快勝した。今やバッカーのリーグ戦デビューも、すぐそこまで迫っている。

第1GKのエリアス・オラフソンは、代表ウィーク前最後の試合となったオーデンセBK戦の終盤に腎臓を負傷した。アイスランド人GKはその試合を最後までプレーしたものの、その後手術が必要であることが判明した。復帰までは数カ月を要する見込みだ。

「試合後にエリアスと話したけど、あそこまで長く離脱することになるとは思っていなかった」と、28歳のバッカーはデンマークのBold. に語っている。「試合の3日後、僕はオランダで休暇を過ごしていて、その時に彼と話した。そこでケガがどれほど深刻かを聞かされたんだ」

「僕たちにとってはつらいことだよ。彼は友人でもあるけれど、第2GKとして今はできる限りしっかりと彼の穴を埋めるのが自分の役目だ」と話すバッカーは、自身はオラフソンと似ていると考えている。「僕たちは2人ともセットプレーの空中戦にとても強いし、どちらもゴールライン上で優れていると思う」

11月5日、ミッティランはホームでアヤックスと対戦し、その試合でバッカーが先発する可能性は極めて高い。「本当に楽しみにしている。先週オランダに戻っていたんだけど、家族や友人はその試合のことばかり話しているよ」

「その前にも興味深い試合がたくさんあるのは分かっているから、まずはそちらに集中しないといけない」とバッカーは語る。それでも再びアヤックスについて問われると、こう続けた。「たくさんの親族が見に来ることになる。でも、待っていてほしいとは伝えてある」

「自分の焦点は、まず次の試合、FCコペンハーゲン戦にある。その後のことはまたその時に考えるよ」と、ヘーレンフェーンのほか、アルメレ・シティ、FCフォレンダム、そしてブルガリアのベロエ・スタラ・ザゴラでもプレーしたオーストクノレンダム出身のバッカーは締めくくった。