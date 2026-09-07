ヨハン・デルクセンは、アヤックス対PSVでアーロン・ボウマンと激しく接触した場面について、ルーベン・ファン・ボメルにレッドカードが出なかったのは妥当だと考えている。いや、それどころか、デルクセンによれば、そもそもファウルですらなかったという。これは『Groeten uit Grolloo』で語ったものだ。

「今週は、PSVのファン・ボメルとアヤックスのボウマンの衝突について巻き起こったヒステリックな話に、かなりいら立ち、驚かされた」と、デルクセンはポッドキャストで切り出した。「オランダ中がレッドカードだったと叫んでいる」

「『殺人未遂』なんて言葉まで見た。けしからんと言われ、みんな憤っていた。だが、私はイエローカードですらないと思った。コンタクトスポーツではよくある典型的な衝突だった」

「両選手ともボールに集中し、意図的にボールへ向かっていた。そして中盤でまったくの偶然にぶつかり、もう互いを避けられなかった。誰にも責任はなかった。見るのは非常につらかったが、ファン・ボメルを責めることはまったくできない。なぜなら、彼はその選手を見ていなかったからだ。ボウマンも彼を見ていなかった。サッカーでは起こり得ることだ」

デルクセンによれば、ファン・ボメルがボウマンに気づいたのは最後の瞬間だったという。「そしてその時、彼は自分を守るために肩を入れた。しかもボウマンは、彼が来るのをまったく見ていなかった」

「本当に痛ましいし、見た目にも非常にひどかった。だが、ファウルではなかった。あらゆるコンタクトスポーツで起こり得る偶然の衝突だった。あの主審、ファン・デル・エイクは素晴らしい判断を下した」

「だから、今朝ゼイストの審判トップがデ・テレグラーフで大きく取り上げられ、あれはレッドカードで、実際にはあの主審の大きなミスだったと述べているのは、少々安っぽいと思う。それは違う。そんな結論に至るのは素人だけだ。自分でサッカーをしていれば、ああいうことがどう起こるか理解できる。私はあの一連の場面の中に、ファウルを一つも見いだせなかった」と、デルクセンは締めくくった。