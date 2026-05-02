アヤックス対PSV戦直後、ウーター・ボウマン氏「彼はクラブを去る」

土曜夜の試合は、終盤に動きが集中した白熱の展開。アヤックス対PSVは2-2の引き分けに終わった。途中出場のマイロン・ボアドゥが1-2のゴールを決め、勝利を手にしたかと思われた。しかしアディショナルタイム、アイントホーフェン勢に思わぬ展開が待ち受けていた。試合後、ボアドゥはハンス・クラアイ・ジュニアの取材に、自身のゴールと現状を率直に語った。

昨夏1年契約を結んだボアドにとって、この得点は長い不振の後の安堵だった。得点できないストライカーの生活について彼は「退屈だ。ただチャンスを待つだけだが、PSVのストライカーならゴールが求められる」と語った。 出場時間が少なくてもね」

ピッチを離れるとすぐに忘れられる。家に帰れば彼女がいて、両親も最高だからね。

終盤の失点には「複雑な気持ち。勝てた試合だった。3－1にするチャンスもあった。最後の1分で失点し、悔しい」と語った。

今シーズン終了後にフリーエージェントとなる自身の将来については「正直、分からない。PSVと話し合い、選択肢を確認するつもりだ」と語った。

「自分はPSVで通用する実力があると信じている。2試合目でけがをし、プレシーズンに参加できなかったことで出遅れたが、その遅れは完全に取り戻せなかった。それでも、自分の能力はみんな理解しているはずだ」

『デ・エレットリューネ』司会者のウーター・ボウマンはインタビュー後、「PSVには契約延長オプションがあるが、クラブは行使しない意向を本人に伝えたようだ」と語った。ESPN司会者によると、ボアドゥはフリー移籍へ準備を進めているという。