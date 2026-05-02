アヤックス対PSV戦後の発言：「みんなが思うほど、僕は悪くない」

アントン・ガエイは土曜のPSV戦で2-2の引き分けに持ち込む美しいゴールを決めた。試合後、このデンマーク人右SBはESPNのハンス・クラアイ・ジュニアのインタビューに率直に語った。

ガエイは「良い試合だった。チームを助けてうれしい。勝つべきだったかもしれないが、引き分けでも収穫だ」と語った。

守備に課題があると指摘されるが、成長中だと語る。「まだ改善すべき点はある。だがアヤックスに来て3年で大きく成長した。毎週、小さな改善を続けている」。

特にチームがボールを持たない状況での成長が課題だ。「細かい戦術の問題だ。自分は守備の悪いSBではない。改善の余地はあるが、言われるほど悪いわけではない」

クラアイ・ジュニアは、ガエイが3バックと2ウイングバックのシステムで力を発揮すると指摘。ガエイは「将来はその可能性もあるが、今はアヤックスに集中し、残り2勝したい」と笑った。

最後にガエイは、ペナルティエリア外から左隅へ叩き込んだ自身のゴールについて語った。「最初のコーナーキックで僕がシュートを打つという練習をしてきたんだ。トラップはベストではなかったけど、自分のシュートには自信がある。チャンスを賭けてみたんだ。幸いにもボールはネットに飛び込んだよ。」