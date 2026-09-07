ルベン・ファン・ボメルは、土曜夜に行われたエールディヴィジーの大一番、アヤックス対PSV（1-3）でアーロン・ボウマンに危険なチャージを見舞ったものの、出場停止処分は受けない。 De Telegraafの記者マイク・フェルウェイはXで、プロフットボールの検察官が予備調査を開始しなかったと伝えている。

問題の場面は1-2で迎えた80分に起きた。ファン・ボメルはボールへの対応が遅れ、頭でボールに向かっていたボウマンとの競り合いに激しく飛び込んだ。激しい衝突となり、その後アヤックスの選手はピッチに倒れたままとなり、明らかに負傷を訴えていた。

主審のサンデル・ファン・デル・エイクはPSVの選手にイエローカードを提示し、VARのポル・ファン・ブーケルは介入しなかった。これには試合後、ESPNのスタジオや多くのサッカーファンの間で大きな驚きが広がった。

審判責任者レイモント・ファン・メーネンは日曜日、De Telegraafなどに対し、ファン・デル・エイクとファン・ブーケルの判断は誤りだったとすでに明かしていた。ファン・ボメルは退場処分を受けるべきだったというのが、ファン・メーネンの見解だ。

「これはファン・ボメルとボウマンの競り合いだが、我々の見解では、ファン・ボメルは相手に対してあまりにも大きな力とスピードで飛び込んでおり、ボウマンの安全が脅かされている。端的に言えば、我々としてはレッドカードであるべき場面だった」と審判責任者は語った。

それでも、ファン・ボメルが出場停止を恐れる必要はない。この場面はすでに審判団によって（誤って）判定されていたため、予備調査は開始されなかった。

日曜午後、アムステルダムのクラブはクラブ公式サイトを通じて、ボウマンの状態について報告した。19歳のDFは試合後すぐに病院へ搬送された。

検査の結果、ボウマンは胸骨と肺を打撲していることなどが判明した。アヤックスは長期離脱を見込んでいる。アムステルダムのクラブによれば、フォルトゥナ・シッタート、ヴィレムII、エクセルシオールとの試合を欠場する見通しだ。本人は代表ウィーク明けに、最多優勝クラブの一員として再び起用可能になることを望んでいる。