アヤックス対PSV後、ピーター・ボスに痛烈批判「とっとと消えろ、監督」

ヘンク・スパーンが『ヘット・パロール』で再び採点を行った。アヤックス対PSV（1-3）の後、彼はルベン・ファン・ボメルを厳しく評価した。評者の矛先はピーター・ボスにも向けられた。

PSVは今季最初のビッグマッチを制した。リカルド・ペピのゴールで電光石火の先制に成功すると、その後トル・アロコダレが同点弾を決めた。勝負を分けたのはルツァレル・ヘールトライダの1-2弾だった。エスミル・バイラクタレヴィッチがアディショナルタイムにダメ押しを決めた。

しかし最終的にこの一戦は、ファン・ボメルがアヤックスDFアーロン・ボウマンに見舞った激しいファウルによって影が差した。ボウマンはその結果、肺挫傷と胸骨打撲を負った。

スパーンの『ヘット・パロール』での寸評は、「ファン・ボメルは『ショックを受けた様子でロッカールームにいた』、ボウマンはショックを受けた状態で病院へ向かわなければならなかった」という見出しだった。「あるサッカー選手が、素晴らしい試合の記憶をどうやって灰へと変え、それをアレナのピッチにまき散らしたのか」

スパーンは、この試合でのプレーに対してPSVのウイングアタッカーに4点を付けた。77歳のスポーツジャーナリストは、父マルク・ファン・ボメルについて、肘打ちを食らわせる前にまず周囲を見回す皮肉屋だと言及。その上で、ワルテル・ガルガーノが被害を受けたワールドカップ準決勝ウルグアイ対オランダ（2-3）に触れている。

「決勝では、彼はイニエスタを非典型的な報復行為へと誘った。ルベンがやったことは、シニカルな結果重視のサッカーとはほとんど関係がなかった」とスパーン。さらに、勝利した試合後のボスのインタビューにも批判を向けた。

「ボスはまたしても村の神父を演じ、慰撫するような分析を口にした。『彼は自分を守ろうとしたんだ』。いい加減にしろ、監督。頭の中のショートの結果として、ヒューズが飛んだんだ」