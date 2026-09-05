アヤックス戦（1-3）後、ペーター・ボスがルベン・ファン・ボンメルを擁護した。PSVのアタッカーはアーロン・ボウマンに高速で突っ込み、その後に騒然となった。

「あれが起きた時、最初は頭同士がぶつかったのかと思った」と、ボスはESPNのカメラの前で切り出した。「でも、そうではなかった。今ちょうどルベンのところから来たが、彼はロッカールームで動揺していた。ロッカールームで一緒に喜んでいなかったのは彼だけだった」

続けて、ボスはファン・ボンメルをかばった。「これは彼の意図ではなかった。あの少年（ボウマン、編集部注）がああやってピッチを去るのを見るのは、気持ちのいいものではない。レッドだと思ったか？ それは難しい。もちろん私の選手だからというのもあるが、ボールが上に跳ねて、彼はそこへスプリントしていく。そして最後の瞬間に、頭同士がぶつかるかもしれないと気づいた。少なくとも、たった今ルベン本人からそう聞いた。だから彼は体をひねったんだ」

「彼はかなりのスピードで入っているし、見た目はひどいものだ」と、ボスも認める。「もし体をひねっていなければ、2人とも顔からまともにぶつかっていた。ただ、ファン・ボンメルの場合は、あれほど強いから、まるで壁にぶつかるようなものだ。彼はそのために毎日努力しているのであって、それを責めることはできない。彼は自分を守ったが、相手の少年はそうしなかった」

その後、ESPNのリポーター、ミラン・ファン・ドンゲンが、ファン・ボンメル本人も説明のためにカメラの前に出てくれば、「トゲ」が抜けるのではないかと示唆した。「ああ、でも君たちのスタジオには、それについて意見を持っていて、とんでもないことを言っている人たちがいると聞いている」と、ボスは強い口調で切り返した。

「家族まで引き合いに出すなんて……。そんなことはしてはいけない。我々のところでの小競り合いと同じで、こんなことは起きてはならない」とボスは語った。PSVの指揮官がここで言及したのは、その少し前にファン・ボンメルを激しく批判したフーゴ・ボルストの発言だ。彼はこれをとりわけ「殺人未遂」と呼び、左ウイングに精神科医のもとへ行くよう勧めていた。

「彼は親にそっくりだね」と、ボスの反応を聞いた後、ボルストは後に応じた。「マルク・ファン・ボンメルがどんなサッカー選手だったか、みんな知っている。比喩的に言えば、彼は屍を越えてでも進むタイプだった。ルベンにもそれが見て取れる。彼は我を失って、誰も思いつかないようなことをしてしまうことがある。だからこそ、ボスがああいうことを言うのは残念だと思う」と、彼は自らの立場を崩さなかった。