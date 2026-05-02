アヤックス対PSVを観戦したファンは口を揃えて言う。「彼こそピッチで最高だ！」

ヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス対PSVは、前半を1－1で折り返した。アヤックスは開始1分でリカルド・ペピに失点したが、アントン・ガエイのゴールで即座に同点にした。カスパー・ドルベルグが好プレーを見せ、多くのサポーターからMVPと称えられている。

試合は開始早々の遠投スローインでPSVが先制。直後にガエイの鮮やかな同点弾でアヤックスが追いついた。以降、アヤックスがボールを支配し、ドルバーグが前線で何度もチャンスを作った。

前半終了間際には至近距離からのシュートがブロックされたが、アムステルダムの主役はドルバーグだという印象は強い。 Ajax Showtimeには称賛が殺到している。

ファンからは「今夜のドルベルグは絶好調」「まさにアヤックスのストライカー」との声。献身的なプレーにも「上手いし、ハードワークもプレッシャーもかける」と高評価。さらに「これこそ我がチームのストライカーだ」と久方ぶりの資質に期待が高まる。

ウォウト・ウェグホルストとの比較では、ほとんどがドルベルグに軍配を上げる。「ドルベルグとウェグホルストの違いはまさに『美女と野獣』だ」。別のファンも「今朝、ウォウトが体調不良で良かった。本当にほっとした」と安堵の声を漏らした。

熱狂は一戦にとどまらない。「ドルベルグを絶対にベンチに下げないで」という声の一方、「うまく起用すればアヤックスにとって素晴らしいストライカーだ」とも。さらに「なぜウェグホルストをドルベルグより優先できるんだ？」という声も聞かれる。

一方で「ドルバーグの方が上なのは明白だが、このパフォーマンスはシーズン5試合しか続かない」「毎週この調子で頼む」と冷静な声も。