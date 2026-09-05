カリム・エル・アフマディとアルノルト・ブルッヒンクは、ルーベン・ファン・ボメルが今月後半に初めてオランダ代表に選出されると予想している。2人はESPNのVriendenLoterij Eretribuneでそう語った。

PSVは土曜日、アヤックスとの頂上決戦で1-3の勝利を収めた。試合後に最も話題となった人物はファン・ボメルだった。ただし、それはポジティブな意味よりもネガティブな意味でのことだった。

PSVのウインガーは後半、アーロン・ボウマンに激しい一撃を見舞い、その結果、ボウマンは負傷してピッチを後にすることになった。ファン・ボメルにはイエローカードが提示された。

試合後はその場面が大きな話題となっているが、司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンはVriendenLoterij Eretribuneの中で、解説者のアルノルト・ブルッヒンクがこのアタッカーにポジティブな注目も向けたいとしていたことに触れた。

「もちろん、非常に多く語られている選手だ。ルーベン・ファン・ボメルだね。僕たちはネガティブな意味で取り上げた」とファン・ガンヘレンは話し、その後ブルッヒンクに向き直った。「でも君は、今日の彼は本当に良かったのだから、それは残念だと言っていた。彼はものすごく速く、技術もあり、そのうえ並外れて強い」

ブルッヒンクはこう反応した。「彼は現代的なウインガーの要素をすべて持っている。どういうプレーができるかを見れば……。彼は裏へのボールを欲しがるし、足元でも受けたがる。最初の数メートルが本当にものすごく速いんだ……。それによって非常に大きな脅威を持っている」

「彼は間違いなく選ばれると思う。そうは思わない？」とエル・アフマディは続けた。ブルッヒンクは「うん、そう思うよ」と応じた。

ファン・ボメルはこれまでオランダ代表のメンバーに入ったことはない。ただ、U-21オランダ代表ではすでに16試合に出場し、4ゴールを挙げている。