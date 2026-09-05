サンダー・ファン・デル・エイク氏は土曜夜、アヤックス対PSVの後にESPNのインタビューに応じるよう求められたものの、それを拒否したという。De Eretribuneで司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンが明かした。解説者のフーゴ・ボルスト氏は、この対応によって主審の印象が悪くなったとみている。

ヨハン・クライフ・アレナで行われたPSVの1-3の勝利は、試合後にはルベン・ファン・ボメルとアーロン・ボウマンの場面に注目が集まった。PSVの選手がアヤックスの選手に激しくぶつかり、後者はやむなく交代。デビュー戦となったティロ・ケーラーが投入された。

その交代の前には一時騒然となった。ユーリ・バースが厳しい形でファン・ボメルに詰め寄り、小競り合いは避けられない流れとなった。ピッチサイドでも騒ぎが広がった。

いったん騒動が落ち着いた後、ファン・デル・エイク主審はファン・ボメルにイエローカードを提示した。少なくともアヤックスを愛する人々をはじめ多くの人々の驚きの中、VARのポル・ファン・ブーケル氏が主審をモニターのもとへ呼ぶこともなかった。

ESPNのスタジオでは、解説陣の意見は完全に一致しており、ファン・ボメルは退場に値したとしていた。ボルスト氏はこのファウルを「殺人未遂」と表現。イエローカードの判定はそのままとなり、PSVは11人のままアディショナルタイムに勝利を決定づけた。

「ああいうのはいつも残念だと思う」と、ボルスト氏はファン・デル・エイク主審の判断に反応した。「自分のミスは認めればいいだけなんだ。彼は救われるべきだった。私も（審判委員長、編集部注）レイモント・ファン・メーネンに『なぜVARは彼を呼ばないんだ？』とメッセージを送った」

「言い換えれば、もしすべてをやり直せるなら、ルベン・ファン・ボメルはあのファウルをしていないだろうし、私たちはこんな議論をしていないだろう。そしてこの主審も、極めて良かったわけではないにせよ80分間は試合に問題なく対応していたんだ……。それを今や自分自身で台無しにしてしまった」とボルスト氏は語った。



