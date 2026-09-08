アヤックス対PSVの後、ポル・ファン・ブーケルはチャンピオンズリーグでも批判の的となっている

FCポルト対マンチェスター・シティ（0-2）の後半に物議が起きた。マルク・グエイのひじ打ちがガブリ・ベイガの顔に入った場面が不問となり、VARのポル・ファン・ブーケルに批判の声が上がっている。

マンチェスター・シティのDFは、FCポルトの選手との競り合いの中で腕を相手の顔に当てた。主審シモン・マルチニアクはこの場面を流し、ファン・ブーケルもピッチ脇のモニターでこの事象を確認するよう主審を呼ぶことはなかった。

ベイガはこの接触でダメージを受け、治療のためにいったんピッチ脇へ下がった。もっとも、ポルトガルでプレーするこのスペイン人MFは交代を余儀なくされることはなかった。

ポルトのフランチェスコ・ファリオリ監督はタッチライン際で両手を上げ、なぜグエイが審判団から処分を受けなかったのかと疑問を示していた。ホームクラブの選手やサポーターからも怒りの声が上がっていた。

先週末にもファン・ブーケルには批判が向けられていた。VARを務めた際、ルベン・ファン・ボメルがアーロン・バウマンに仕掛けたチャージの場面で、主審サンダー・ファン・デル・エイクをピッチ脇へ呼ぶことはなかった。

De Telegraafのマイク・フェルヴァイは月曜日、ファン・ブーケルが引退に向かっていると報じた。『私の理解では、彼は12月か1月にやめる予定だ。彼を続投させるべきかどうか、いくらか議論がある。ただ、こういう類いの判定をあまりに多く下してはいけないし、というより下すのを忘れてはいけない』と、Kick-Offで語っていた。