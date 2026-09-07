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ライブ
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Sam Vreeswijk

翻訳者：

「アヤックス対PSVの主役が現役引退間近」

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
アヤックス
PSVアイントホーフェン
エールディビジ

ポル・ファン・ブーケルは今季途中で審判員としてのキャリアを終える見通しだ。『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、マイク・フェルウェイが月曜日にそう報じた。

ファン・ブーケルは土曜日、アヤックス対PSV（1-3）でVARを務めた。この試合後、ルベン・ファン・ボメルのアーロン・ボウマンに対する反則の場面で、レッドカードの可能性があったにもかかわらず、主審サンダー・ファン・デル・エイクをモニターに呼ばなかったとして、彼にはかなりの批判が集まった。

「もう一つ言っておきたいことがある……」とフェルウェイは切り出した。「私の理解では、ポルト対マンチェスター・シティでVARを務めるためにポルトへ向かっているポル・ファン・ブーケルは、サッカー界からの引退を目前にしている」

「私の理解では、彼は12月か1月に辞める予定だ。彼を引き続き起用すべきかどうかについては議論がある。だが、こういう類いの判断をあまり多くしてはいけないし、いや、実際には判断し忘れてはいけない」

同じくこのポッドキャストに出演していたファレンタイン・ドリーセンは、KNVBが本当にファン・ブーケルと別れるべきかどうかをよく考える必要があると見ている。「彼は本当に高く評価されている」とドリーセンは話し始めた。

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「UEFAは今、チャンピオンズリーグ1次ラウンドで行われる唯一の本格的な試合を彼に任せている。ならKNVBが彼をそう簡単に脇に追いやることはないだろう？」

「そこはよくよく考えなければならない。なぜなら、再びああした立場の人物を得て、あらゆるビッグマッチに関わらせるまでには……」

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