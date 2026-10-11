ペール・スフールスはトル・アロコダレに強い印象を受けている。NECのDFはアヤックスのFWの得点を阻止できなかったが、それでもヨハン・クライフ・アレナで勝ち点1を手にしてピッチを後にした。

「もともと大きな期待はしていた。でも試合が始まってみると、実際には事前に思っていた以上だった」と、スフールスはアムステルダムでの試合後、『De Telegraaf』の取材に対して語った。

「力強さだけではなく、賢さの面でもね」と、スフールスはマークしていたトルを称賛。「彼が大きくて強いのは分かっていたけど、とてつもなく高く跳べるんだ。あの身長、タイミング、パワーの組み合わせはなかなか見ない。本当にエールディビジにとって大きな戦力だと思う」

スフールスはセリエAのトリノで一定期間プレーしていた。このDFはイタリア時代、トップクラスの質を持つストライカーたちとたびたび対戦してきたが、トルのようなFWにはこれまで出会ったことがなかったという。

「正直、ないね。エールディビジで4年間プレーしてきたけど、こういうタイプのFWにはまだ出会ったことがなかった。イタリアでもこのタイプはあまり見ない。ルカクの名前を挙げる人もいるけど、あれはまた別のタイプの選手だ。トルはもっと胸や空中でボールを受けたがる」と、スフールスはナイジェリア人FW相手に苦しい夜を過ごした。

スフールスはアレナへの帰還を楽しんだようだ。交代時には拍手まで起こった。「正直、それが自分に向けられたものだとは気づかなかった。もし分かっていたら、自分も観客に向かって少し拍手を返していたよ」

「トルも交代だったから、拍手は彼に向けられたものだと思っていた。でも、もし自分のためだったのなら、もちろん本当に感謝している」とスフールスは続けた。「ここでは素晴らしい年月を過ごした。サポーターズ協会からも素敵な贈り物をもらったんだ。ここでの自分の時間にまつわるいろいろな写真や思い出が入ったフォトフレームだよ。本当に特別なことだ」