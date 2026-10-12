主審のバス・ナイハイスは、アヤックス対NECでノエ・ルブレトンにファウルを犯したジョルティ・モキオにはレッドカードが出されるべきだったと、番組Vandaag Insideのバーで語った。

アヤックスが1-0でリードしていた場面で、モキオは自陣ペナルティーエリア内でルブレトンを引き倒した。NECの選手はその時、無人のゴールに向かってシュートを打てる状況だった。

「ここにボールが来て、彼はつかまれている。その後、彼はシュートを打てる。そこで考えるべきなのは、あの時、妨げられずにゴールへシュートを打てたかということだ」とナイハイスは切り出した。

「これは妨げられずにシュートを打てる状況だ。だからレッドカードになる」とトゥウェンテ出身の審判員は結論づけた。PKはチャロン・チェリーが決め、最終スコアを1-1とした。

一方、アブデラー・ウアザンがブライアン・リンセンへのプレーで受けたイエローカードには、ナイハイスも同意した。「相手の足に足を乗せたプレーで、スパイクの裏は下を向いている。ここではイエローカードが妥当な判断だ」

マンチェスター・シティ戦（0-3）でライアン・フラーフェンベルフに出された2枚のイエローカードについても、ナイハイスの見解は明確だ。「1枚目は、そうだね、出してもいい。エリオット・アンダーソンの足に自分の足を乗せている」

「でも2枚目は違う。無謀なプレーではないし、有望な攻撃でもない。相手にはほとんど触れていない。これは2枚目のイエローカードではない」とナイハイスは語った。