アヤックス対FCユトレヒト戦直前、メンノ・ヘーレンがESPNのカメラ前に登場し、「言葉遣いが悪くてすみませんが……」と語った。

アヤックスは日曜の午後、FCユトレヒトと対戦し、ヨーロッパの大会出場権獲得に向けた最後の望みを懸ける。この試合の勝者はカンファレンスリーグの予選ラウンドに出場できる。しかし、ゼネラルマネージャーのメンノ・ヘーレンは「それは単なる痛みの緩和だ」と語る。

「今日の結果に関わらず、これは最悪のシーズンだ」とヘーレン氏はESPNのカメラの前で語った。「言葉遣いが悪くて申し訳ない。しかし、これはアヤックスに関わる全員、そしてシーズンを通してサポートしてくれたサポーターたちにとっても同じことだ」

「もちろん、アレーナでプレーしたかったのは言うまでもないし、そこに行けないのは本当に残念だ」とゼネラルマネージャーは続けた。それでも、彼は一筋の光明も見出している。

「サッカーには憎しみや嫉妬が多いが、今週は互いに助けようという姿勢を見た」とゲールン氏は語る。

「ヴォレンダムの皆さんや地元当局は、私たちを温かく迎え入れてくれました。昨日の降格という失望にもかかわらず、その姿勢に敬意を表します」

ヨハン・クライフ・アレナではハリー・スタイルズのコンサートが開催されるため、アヤックスはヴォレンダムへの会場変更を余儀なくされた。「過去の約束だから仕方がない」とヘーレンは語る。

「私たちも悔しい。だが最も重要なのは5位を避け、来季プレーオフを回避することだ」とクラブ幹部は語った。