アヤックス対FCユトレヒト戦後、マルチャーノ・ヴィンクが1人の選手を容赦なく批判：「別の場所で役割を果たすべきだ」

マルシアーノ・ヴィンクはESPN番組『Dit Was Het Weekend』で、アヤックスのセットプレーに不満を表明。彼はセットプレー担当コーチは他で仕事をするべきだと語った。

「アヤックスのセットプレー担当者は攻守ともに他で仕事を探すべきだ。本気でそう思う」と語り、DFユーリ・バスが2月のNEC戦後に「セットプレーはテーマではない」と語ったことを引用した。

ヴィンクは「バアス監督が『優先事項ではない』と言ったが、最下位はあり得ない」と指摘。「得失点の22％はセットプレーから生まれている。アヤックスのようなクラブでは、7体のミニチュア人形が並んでいても許されない」と語った。

日曜日のFCユトレヒト戦でも、1点目と2点目はいずれもCKから失点。終盤の3位争いに大きな痛手となった。

「こんな守備を誰が考えたのか、まったく分からない」とヴィンクは分析した。長身選手たちがセットプレーの守備でほとんど動いていないと指摘した。

ケネス・ペレスも「長年、アヤックスはセットプレーが苦手だった。強いチームだったので、コーナーを1、2本与えても3－0で勝っていた」と語った。

「今はそれが重要だ。トップで大差をつける機会はめったにない。実力が低いほど、こうした瞬間が勝敗を分ける」とペレスは語った。