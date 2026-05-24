アヤックス対FCユトレヒト戦後、サポーターが警察に石を投げつける騒動が発生した。

日曜の午後、欧州カップ戦出場をかけたプレーオフでアヤックスが勝利。ヴォレダムのクラス・スタディオンでは、試合終了直後に数百人のサポーターがピッチに殺到し、混乱が発生した。騒動はスタジアムの外にも波及した。

警備は混乱を制御できず、両チーム選手は急いで退場。警察と機動隊が介入し、事態の悪化を防いだ。

機動隊は防護ラインと警察犬で対応し、サポーターをスタンドへ押し戻した。警察はピッチ侵入を想定し、直ちに警備を配置していた。

熱狂は当然だった。PK戦で2本を止めたGKマーテン・パエスの活躍で、アヤックスは欧州カンファレンスリーグ出場権を得た。

ヨハン・クライフ・アレナでハリー・スタイルズのコンサートが開催されたため、試合はヴォレンダムのクラス・スタディオンで行われた。スタンドがピッチに近いため、乱入のリスクは高まっていた。

試合後もスタジアム外で騒動が続き、機動隊が両チーム支持者を隔離した。報道によると、周辺では複数の場所でファンが接触を試みたという。SNSには、アウェー席前の封鎖区域から脱出するユトレヒト支持者の映像も投稿された。 機動隊は催涙ガスで集団を押し戻した。

FCユトレヒトのサポーターが警察に石を投げつけ、近くの建物の窓も壊れた。午後4時頃、アウェイサポーターは警察の護送でバスでユトレヒトへ戻った。

試合関連で1人が逮捕された。スタジアム内で同じサポーターを暴行した疑いのあるアヤックスのサポーターだ。