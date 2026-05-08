エールディビジ - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

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アヤックス対FCユトレヒトの試合は、テレビとオンラインライブストリームで視聴できます。

アヤックス対FCユトレヒトは、テレビとライブストリームで生中継されます。視聴方法は以下のとおりです。

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チームニュース＆メンバー

アヤックスは負傷のGKヴィテスラフ・ヤロセンとユーリ・ヘールケンスを欠く。ホームチームに欠場者はいない。予想スタメンは未定だが、キックオフ前に更新される。

FCユトレヒトは欠場者が多く、マイケル・ブラウワー、オウアリド・アグギル、ジェイゴ・ファン・オメレン、エミルハン・デミルカン、ダニ・デ・ウィット、ミゲル・ロドリゲスが負傷で出場できません。予想スタメンは未発表です。

最近の調子

アヤックスは直近のエールディヴィジ5試合で2勝2分1敗。 直近の試合は5月2日のホームPSV戦で2-2の引き分け。その前はNAC戦0-2、ヘラクレス戦0-3で勝利した。唯一の敗戦は4月のFCトゥウェンテ戦1-2。3月にはフェイエノールト戦で1-1の引き分けだった。

一方、FCユトレヒトは直近5試合で3勝2敗。 直近5試合では13得点9失点。

過去の対戦成績

両チームの直近の対戦は2025年11月9日。FCユトレヒトがホームでアヤックスを2-1で下した。その前、2025年4月にもユトレヒトは4-0で勝利している。 直近5試合はユトレヒトが3勝、アヤックスが1勝、引き分けが1回。アヤックスの勝利は2024年3月のホームでの2-0だけ。

順位

現在、エールディヴィジではアヤックスが4位、FCユトレヒトが8位。