エールディビジ - ECLプレーオフ Johan Cruijff ArenA

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アヤックス対FCユトレヒトの視聴方法：テレビとオンライン配信

オランダではZiggo経由のESPNで生中継されます。視聴方法は以下です。

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チームニュース＆メンバー

アヤックスはヴィテズラフ・ヤロス、キアン・フィッツ＝ジム、オレクサンドル・ジンチェンコ、ヨシップ・スタロが負傷で欠場する。 出場停止はなし。オスカル・ガルシア監督の予定布陣は以下の通り：マーテン・パエス、ユーリ・バアス、ルーカス・ローザ、アントン・ガエイ、アーロン・バウマン、ダヴィ・クラッセン、ジョーティ・モキオ、ショーン・ステール、ミカ・ゴッツ、ウォウト・ウェグホルスト、スティーブン・ベルグイス。

FCユトレヒトは、ミゲル・ロドリゲス、エミルハン・デミルカン、ジェイゴ・ファン・オメレン、マイケル・ブラウワー、ビクター・ジェンセンが負傷で欠場。 出場停止はなし。ロン・ヤンス監督の先発予想は以下の通り：ヴァシリオス・バルカス；スフィアン・エル・カルワニ、マイク・ファン・デル・ホーン、マイク・エールダイゼン、ニクラス・ヴェステルルンド；ジヴァイ・ゼキエル、カン・ボズドガン、ダニ・デ・ウィット；イェスパー・カールソン、ヨアン・カトリン、セバスチャン・ハラー。キックオフが近づくにつれ、追加情報が入る見込み。

最近の調子

アヤックスは直近のエールディヴィジ5試合で2勝1分2敗だった。 直近は5月21日のFCフローニンゲン戦で2-0勝利。その前はSCヘーレンフェーンと0-0引き分け、ホームでFCユトレヒトに1-2敗退。5試合で9得点4失点。

一方、ユトレヒトは直近5試合で4勝。5月21日のSCヘーレンフェーン戦では3-2で勝利し、フォルトゥナ・シッタルトに2-0、アヤックス戦でも1-2で勝っている。 唯一の黒星は4月26日のエクセルシオール戦での5-0の大敗のみ。5試合で12得点、7失点。

過去の対戦成績

直近5試合では、ユトレヒトが3勝1分1敗と优势。2026年5月10日のエールディヴィジでは、ユトレヒトがアムステルダムで1-2と勝利した。2025年11月のアウェー戦でも2-1で勝ち、2025年4月には4-0で圧勝している。 2024年12月の対戦はホームで2-2の引き分け、直近5試合でのアヤックスの勝利は2024年3月の2-0のみです。

順位

現在、エールディヴィジではアヤックスが5位、ユトレヒトが6位。